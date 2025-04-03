Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
14,8 mm Treiber/offen
Earbud
Das weiche, flexible Teilstück schützt die Kabelverbindung vor Schäden durch häufigen Gebrauch.
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
Das durchsichtige, gummierte Kopfhörergehäuse passt sich der Ohrform an und sorgt so für den perfekten Sitz.
5.0
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Elli5
03/04/2025
Deutschland
Beste kopfhörer aller Zeiten!
Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....
Vorteile
Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3010WT Earbuds verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3010WT Earbuds verfasst
Sharon96
03/03/2019
Deutschland
Vergleichbares wird noch gesucht
Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3010BK Earbuds verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3010BK Earbuds verfasst
Hannah038
21/10/2019
Nederland
Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!
Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(
Vorteile
geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop
Nachteile
Niet meer verkrijgbaar :(
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes verfasst