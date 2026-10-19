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In-Ear-Kopfhörer

SHE1455BK/10

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß

Dynamische Bässe

Lautsprecher für dynamische Bässe und klaren Sound

Alle Vorteile anzeigen

Musikwiedergabe und Gespräche

Dynamische Bässe

  • In-Ear

  • Schwarz

Gummierte Kabelentlastung für eine höhere Lebensdauer

Das weiche Gummi zwischen den Kopfhöreren und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch Knicke, sodass Sie länger Freude an Ihrem Gerät haben.

Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Perfekter, dichter Sitz im Ohr schützt vor Geräuschen von außen

Die extrem kleinen Lautsprechertreiber dieser Philips Ohrhörer passen bequem in die Ohren. Dank der hervorragenden Passform werden alle störenden Geräusche für ein besonders intensives Hörerlebnis von außen abgeschirmt.

Technische Daten

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