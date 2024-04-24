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Standardakkus mit dem Philips System aufladbar?
Kann ich mehr als einen Philips Kopfhörer mit einer Basisstation/einem Transmitter verwenden?
Welche Frequenz wird beim digitalen Drahtloskopfhörer von Philips für die Übertragung verwendet?
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Wie kann ich den Philips Kopfhörer reinigen?
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