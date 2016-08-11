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Eingestellt

Kabelloser Digital-Kopfhörer

SHD8700/10

3.2

| (18) Bewertungen

Kabellose Musik

Genießen Sie Musik und Fernsehen mit diesem Kopfhörer im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Leichter Kopfhörer

Kabellose Musik

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • Über-Ohr

Kristallklare (2,4 GHz) Digitalübertragung

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.

Akustisch abgestimmte Lautsprecher für eine herausragende Klangqualität

Akustisch abgestimmte Lautsprecher erzeugen reinen, ausgewogenen Klang mit herrlicher Klarheit und Präzision in hohen Tönen und tiefen Bässen.

Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz

Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

18

Bewertungen

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Equipment!!

Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst

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11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Equipment!!

Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis

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15/05/2016

Suisse

Suisse

Dieses Produkt ist einfach Klasse

Sehr gut durchdachtes Konzept. Wireless Sender ist gleich auch die Ladestation, wo der Kopfhörer nur darauf gestellt werden kann und schon wird geladen. Im Lieferumfang ist alles dabei, Kabel, Batterie und die ausführliche Gebrauchsanweisung. Gutes Klangbild, wo am Kopfhörer die Lautstärke bequem eingestellt werden kann. Sitzt gut auf dem Kopf und vor allem am Ohr, ohne zu drücken. Ich kann diesen Kopfhörer nur empfehlen!

Diese Bewertung wurde für SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst

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