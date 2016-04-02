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Eingestellt

Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Bewertungen

Klarer Musiksound ohne Kabel

Genießen Sie mit den Kopfhörern SHD8600UG/10 Musik und Fernsehen im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Digital kabellos

Klarer Musiksound ohne Kabel

  • Über-Ohr

  • Schwarz

Kristallklare (2,4 GHz) Digitalübertragung

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.

Akustisch abgestimmte Lautsprecher für eine herausragende Klangqualität

Akustisch abgestimmte Lautsprecher erzeugen reinen, ausgewogenen Klang mit herrlicher Klarheit und Präzision in hohen Tönen und tiefen Bässen.

Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz

Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

27

Bewertungen

02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang

Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

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22/04/2014

Deutschland

Deutschland

Absolut empfehlenswert!

Nach längerem Vergleichen mit Produkten div. Mitbewerber habe ich mich - wegen des günstigen Preises einigermaßen skeptisch - für dieses Gerät entschieden. Nachdem ich es nun schon eine ganze Weile in Gebrauch hatte, bin ich zunehmend begeistert, da es noch immer zuverlässig (und sehr gut!) funktioniert. Ich bereue meine Entscheidung in keinster Weise und würde es (bzw. habe es bereits) bedenkenlos weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHD8600UG Wireless HiFi Headphone verfasst

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