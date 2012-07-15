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Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHC8565/00

4.2

| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Das ultimative kabellose HiFi-Erlebnis

Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Soundwiedergabe und Funktionen zur automatischen Abstimmung sorgen dafür, dass Sie diesen Stereokopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

Alle Vorteile anzeigen

mit Bass- und Höhenverstärkung

Das ultimative kabellose HiFi-Erlebnis

Weiche Ohr- und Bügelpolster bieten Komfort beim Tragen

Weiche Ohr- und Bügelpolster bieten Komfort beim Tragen

Das stabile und weiche Material der Ohren- und Bügelpolster dieser Philips Kopfhörer sorgen für Hörvergnügen – auch nach längerem Gebrauch.

Basisstation mit Ladefunktion lädt Receiver wieder auf

Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.

Verstärkt Höhen je nach Ihrem Geschmack

Mit der benutzerfreundlichen Steuerung am Kopfhörer können Sie die Höhen mit einer einzigen Handbewegung verstärken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.2

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

15/07/2012

France

France

Très bonnes qualités accoustiques..

Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...

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Diese Bewertung wurde für SHC8565 Wireless HiFi Headphone verfasst

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17/10/2011

France

France

Excellent produit

Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....

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Diese Bewertung wurde für SHC8565 Wireless HiFi Headphone verfasst

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17/08/2011

Nederland

Nederland

Perfect geluid.

Vervult de essentiele functies perfect: - zit goed op het hoofd - elimineert veel buitengeluid - geeft muziek perfect weer met een zeer goede klankkleur - bereik door heel het huis en de tuin - gaat bij mij al zeer lang mee (> 10 jaar)

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