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Eingestellt

Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHC5112/10

3.6

| (5) Bewertungen

Kabellose Freiheit

Dank dieses Philips Kopfhörers haben Sie keinen Ärger mehr mit Kabeln und genießen grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause beim Musikhören. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design erleben Sie besonders langen Tragekomfort.

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Vollständig wiederaufladbarer Kopfhörer

Kabellose Freiheit

  • Über-Ohr

Wählen Sie einen der zwei Kanäle, um Störungen zu minimieren

Da Sie die Wahl zwischen zwei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.

Hören Sie mit den beiden Kopfhörern Ihre Musik gemeinsam mit einem Partner

Jetzt können Sie mit den zwei Kopfhörern Ihre persönlichen Musikerlebnisse mit einem anderen Menschen teilen.

Komplett wiederaufladbar

Die Kopfhörer wurden für die Verwendung mit Akkus entwickelt. Sie müssen sich also keine Sorgen um zusätzliche Kosten bei häufiger Verwendung machen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.6

von 5

5

Bewertungen

5
2
1

04/01/2018

France

France

Pratique d'installation et d'usage

Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst

01/12/2017

France

France

Bonne qualité de son, mais.......

Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst

16/10/2017

France

France

Bon produit

Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil verfasst

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