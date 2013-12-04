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Eingestellt
SHC5111/10
Kabellose Freiheit
Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5100/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.
Über-Ohr
Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.
Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.
Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.
3.3
von 5
10
Bewertungen
JRainer
04/12/2013
Deutschland
HiFi-Kopfhörer SHC5111
Bin super zurieden mit diesem Produkt. Bin nur etwas sauer, weil ich dort wo ich dieses Gerät gekauft habe, keine Ersatz-Akkus von Philips bekomme. Andere Akku-Typen lassen sich wirklich nicht in diesem Hörer laden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5111 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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51lili
21/07/2014
France
Rien à changer
Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil verfasst
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51lili
21/07/2014
France
Rien à changer
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Diese Bewertung wurde für SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil verfasst
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