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Eingestellt

Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHC5111/10

3.3

| (10) Bewertungen

Kabellose Freiheit

Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5100/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Vollständig wiederaufladbare Funkkopfhörer

Kabellose Freiheit

  • Über-Ohr

Selbstregulierender Bügel

Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.

32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung

Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.

Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

10

Bewertungen

2

04/12/2013

Deutschland

Deutschland

HiFi-Kopfhörer SHC5111

Bin super zurieden mit diesem Produkt. Bin nur etwas sauer, weil ich dort wo ich dieses Gerät gekauft habe, keine Ersatz-Akkus von Philips bekomme. Andere Akku-Typen lassen sich wirklich nicht in diesem Hörer laden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5111 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHC5111 Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst

21/07/2014

France

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Rien à changer

Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil verfasst

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21/07/2014

France

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Rien à changer

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Diese Bewertung wurde für SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil verfasst

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