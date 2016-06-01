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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB7250/00

4.2

| (33) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

Hochauflösender Sound

Der Philips SHB7250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

mit Digital Bass Boost

Hochauflösender Sound

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

  • Weiche Ohrpolster

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und klaren Sound

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und klaren Sound

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für perfekten Sitz

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für perfekten Sitz

Ihre Kopfhörer sind ergonomisch so entwickelt, dass sie dank verstellbarer Ohrmuscheln und des Kopfbügels perfekt sitzen – für mehr Komfort und Sicherheit unterwegs.

Kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit unterwegs

Kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit unterwegs

Das clevere Design sorgt für ein optimales Hörerlebnis unterwegs. Ihre Bluetooth-Kopfhörer können für einfaches Transportieren und Aufbewahren problemlos gefaltet werden. Sorgfältig ausgewählte Komponenten, darunter Scharniere, welche die leichte Beweglichkeit der Einzelteile ermöglichen, machen diese Kopfhörer zum perfekten Reisebegleiter.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

33

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

01/06/2016

Deutschland

Deutschland

Absulut genialer Begleiter

Egal ob man am Pc oder am Smartphone Musik genießen will. Sauberer klarer Klang, satte Bässe dank zuschaltbarem Bassfilter. Perfekte Steuerung des Smartphones dank S-Voice. Ein Knopfdruck und sprechen Sie über das eingebaute Microphone mit Ihrem Telefon. Ein kleines Manko gibt es nur am Kopfbügel, da man manchmal das Gefühl hat der Kopfhörer wackelt, ansonsten guter Tragecomfort auch bei längerem Genuss. Ein must have für jeden der auf Qualität und Perfektion steht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/01/2016

Deutschland

Deutschland

sehr ausgewogener Kopfhörer

Verarbeitung ist sehr gut. Bluetooth funktioniert sowohl mit Android als auch mit IOS einwandfei. Soundqualität ist leicht bassbetont. Höhe und Mittel könnte noch ein bisschen mehr sein. Allgemiene ist der Kopfhörer ein gelungenes Produkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ein Kopfhörer, der rundum überzeugt

Verbindung klappt problemlos, auch mit Hilfe eines Transmitters an der Stereoanlage. Der Klang ist überraschend angenehm und ausgewogen. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.

Diese Bewertung wurde für SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Ergebnisse können variieren

  2. Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels