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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB7250WT/00

3.6

| (5) Bewertungen

Hochauflösender Sound

Der Philips SHB7250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

mit Digital Bass Boost

Hochauflösender Sound

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

  • Weiche Ohrpolster

Aktivieren von Siri und Google Now durch Drücken auf die Ohr-Taste

Die aktuellen Philips Bluetooth-Kopfhörer sind mit Siri und Google Now kompatibel und machen die Verwendung Ihres virtuellen Assistenten so leicht wie nie. Drücken Sie einfach nur auf die Ohr-Taste, um Siri auf dem iPhone oder Google Now auf Android-Geräten zu aktivieren.

NFC-Verbindung mit nur einem Tastendruck für einfache Kopplung

NFC-Verbindung mit nur einem Tastendruck für einfache Kopplung

Dank der automatischen Aktivierung des Geräts mit einer einfachen NFC-Verbindung können Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit allen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden – mit nur einer Berührung.

Bluetooth-Technologie für kabellose Freiheit und Komfort

Bluetooth-Technologie für kabellose Freiheit und Komfort

Koppeln Sie Ihre Kopfhörer mit jedem Bluetooth-Gerät für kristallklaren Musikgenuss – ganz ohne Kabel. Auch wenn die Batterien leer sind, muss Ihr Musikgenuss nicht enden. Schließen Sie einfach das Kabel an, und die Musik spielt weiter.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

5

Bewertungen

4
1

28/07/2016

Nederland

Nederland

In één woord GE WEL DIG

Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon

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Diese Bewertung wurde für SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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13/06/2016

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

In één woord een super geweldige Philips

Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!

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23/09/2016

België

België

Mauvaise qualité des mousses écouteurs

J'avais le modèle précédent en noir, à part le problème de batterie j'en étais content, j'ai pris le nouveau modèle uniquement disponible en blanc lors de l'échange, il fonctionne bien excepté les mousses d'écouteurs blanc qui collent, se décolorent et s’abîment. Ce matin, mes lunettes ont failli tomber car elles collaient aux mousses Seraient-ils possible de les remplacer (même par des noirs)

Diese Bewertung wurde für SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Ergebnisse können variieren

  2. Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels