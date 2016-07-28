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Eingestellt
SHB7250WT/00
Hochauflösender Sound
Der Philips SHB7250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.
40 mm Treiber/geschlossen
Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Die aktuellen Philips Bluetooth-Kopfhörer sind mit Siri und Google Now kompatibel und machen die Verwendung Ihres virtuellen Assistenten so leicht wie nie. Drücken Sie einfach nur auf die Ohr-Taste, um Siri auf dem iPhone oder Google Now auf Android-Geräten zu aktivieren.
Dank der automatischen Aktivierung des Geräts mit einer einfachen NFC-Verbindung können Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit allen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden – mit nur einer Berührung.
Koppeln Sie Ihre Kopfhörer mit jedem Bluetooth-Gerät für kristallklaren Musikgenuss – ganz ohne Kabel. Auch wenn die Batterien leer sind, muss Ihr Musikgenuss nicht enden. Schließen Sie einfach das Kabel an, und die Musik spielt weiter.
3.6
von 5
5
Bewertungen
Remmie1969
28/07/2016
Nederland
In één woord GE WEL DIG
Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst
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Remco46
13/06/2016
Nederland
Verifizierter Käufer
In één woord een super geweldige Philips
Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Serge
23/09/2016
België
Mauvaise qualité des mousses écouteurs
J'avais le modèle précédent en noir, à part le problème de batterie j'en étais content, j'ai pris le nouveau modèle uniquement disponible en blanc lors de l'échange, il fonctionne bien excepté les mousses d'écouteurs blanc qui collent, se décolorent et s’abîment. Ce matin, mes lunettes ont failli tomber car elles collaient aux mousses Seraient-ils possible de les remplacer (même par des noirs)
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Ergebnisse können variieren
Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels