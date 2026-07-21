Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Support
SHB7250WT/00
Eingestellt
Kann jemand den Anruf mithören, wenn das Telefon über mein Philips Bluetooth-Headset verbunden ist?
Was ist ein Bluetooth-Profil?
Kann ich meinen Philips Bluetooth-Kopfhörer mit meinem Fernseher verwenden?
Wie verwende ich die Multi-Point-Funktion mit dem Philips Kopfhörer?
Kann ich ins Mikrofon sprechen und gleichzeitig Ton von Online-Spielen streamen?
Ist es wahrscheinlich, dass Interferenzen mit dem Philips Bluetooth-Stereo-Headset auftreten?
Wie wird das Philips Produkt gereinigt?