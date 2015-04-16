Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
SHB6250/00
Kabelloser, klarer Sound
Dank seines stylischen schlanken, tragbaren und zusammenklappbaren Designs sowie einer Bluetooth-Funktion ist der Philips SHB6250 der ultimative Kopfhörer für unterwegs. Genießen Sie einen ausgesprochen kräftigen Bass und verbesserte Klarheit – jederzeit und ohne Kabelsalat.
40 mm Treiber/geschlossen
On-Ear
Ihre Kopfhörer sind ergonomisch so entwickelt, dass sie dank verstellbarer Ohrmuscheln und des Kopfbügels perfekt sitzen – für mehr Komfort und Sicherheit unterwegs.
Koppeln Sie Ihre Kopfhörer mit jedem Bluetooth-Gerät für kristallklaren Musikgenuss – ganz ohne Kabel. Auch wenn die Batterien leer sind, muss Ihr Musikgenuss nicht enden. Schließen Sie einfach das Kabel an, und die Musik spielt weiter.
3.6
von 5
19
Bewertungen
jasiengel
16/04/2015
Deutschland
Perfekte Leistung
Die Kopfhörer sind der Wahnsinn! Das Verbinden mit Bluetooth und Handy ( Ich habe es mit dem I Phone 5s gekoopelt ) geht binnen Sekunden und dann kann das Sound vergnügen auch schon los gehen :) Kein lästiges Kabel mehr, was stört und der Klang ist bombastisch! Die Bässe kommen sehr gut raus und der Tragekomfort ist sehr bequem, kein verrutschen und da man es noch individuell einstellen kann, perfekt. Auch die Ohrmuscheln selber sind perfekt geschützt und sitzen optional. Ich bin absolut begeistert und zudem kann man noch Anrufe annehmen , was will man mehr? Ich kann es nur empfehlen, denn enttäuscht werdet Ihr sicher nicht sein. Der Klang ist perfekt, die Lautstärke stimmt, die Bässe sind perfekt und man hat keinen Kabelsalat. Egal ob bei Fitness, unterwegs oder zu Hause, damit liegt man einfach bomben richtig :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst
Käyttäjä
29/10/2020
Suomi
Hinta/laatu kohdallaan
Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-29
evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Diese Bewertung wurde für SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth® verfasst
Diese Bewertung wurde für SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth® verfasst
Ergebnisse können variieren