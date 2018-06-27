ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Produktdetailfoto
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Produktdetailfoto
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

Bluetooth-Stereo-Headset

SHB5100BK/00

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ansteckbar, kabellos

Mit ansteckbarem Bluetooth-Adapter ist er ideal für Musik und Anrufe unterwegs. Hocheffiziente Mikrotreiber liefern klaren Sound und hohe Gesprächsqualität.

Alle Vorteile anzeigen

Klarer, natürlicher Sound

Ansteckbar, kabellos

  • 8,6 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.

Handliches 0,6 m USB-Ladekabel für einfaches Aufladen über Ihren PC

Perfekter, dichter Sitz im Ohr schützt vor Geräuschen von außen

Die extrem kleinen Lautsprechertreiber dieser Philips Ohrhörer passen bequem in die Ohren. Dank der hervorragenden Passform werden alle störenden Geräusche für ein besonders intensives Hörerlebnis von außen abgeschirmt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
2
1

27/06/2018

Deutschland

Deutschland

Bewertung

top Produkt und sehr gute Leistung. Sehr Benutzer freundlich und handlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset verfasst

25/12/2017

España

España

Voz bien, musica mal

Larga duración de la batería. Estupendo para podcast. Pero la música la ralentiza y suena rara.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.