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Eingestellt
Ansteckbar, kabellos
Mit ansteckbarem Bluetooth-Adapter ist er ideal für Musik und Anrufe unterwegs. Hocheffiziente Mikrotreiber liefern klaren Sound und hohe Gesprächsqualität.
8,6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.
Die extrem kleinen Lautsprechertreiber dieser Philips Ohrhörer passen bequem in die Ohren. Dank der hervorragenden Passform werden alle störenden Geräusche für ein besonders intensives Hörerlebnis von außen abgeschirmt.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Qualvoll
27/06/2018
Deutschland
Bewertung
top Produkt und sehr gute Leistung. Sehr Benutzer freundlich und handlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jorgeresca
25/12/2017
España
Voz bien, musica mal
Larga duración de la batería. Estupendo para podcast. Pero la música la ralentiza y suena rara.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth verfasst