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  • Ultraleicht. Großartiger Klang.
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Eingestellt

FliteKabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB4405BK/00

3.4
| (21) Bewertungen
Ultraleicht. Großartiger Klang.
Die Philips Flite Ultrlite Funkkopfhörer sind unglaublich leicht und zugleich überraschend leistungsstark. Frei von störenden Kabeln sind sie schlank, kompakt und flach zusammenklappbar – der optimale Begleiter für unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Ultraleicht. Großartiger Klang.

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound

Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

21

Bewertungen

08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fab wireless headphones

Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended

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Diese Bewertung wurde für Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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22/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Light and easy to use

These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones

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Diese Bewertung wurde für Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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