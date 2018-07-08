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Eingestellt
SHB4405BK/00
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.
3.4
von 5
21
Bewertungen
Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
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CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
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Diese Bewertung wurde für Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones verfasst
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Eckie1953
22/12/2017
United Kingdom
Light and easy to use
These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones
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