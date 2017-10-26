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Eingestellt
SHB4385BK/00
8,2-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
6 + 6 Std. Betriebszeit
Sicherer Sitz
Silikonkappen in 3 Größen bieten Ihnen einen besseren, individuellen Sitz.
Mit 6 Stunden Betriebszeit haben Sie genug Energie für langen Musikgenuss. Verbinden Sie die Kopfhörer mit der Ladestation, um weitere 6 Stunden Betriebszeit zu erhalten.
BASS+-Kopfhörer verfügen über 8,2-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.
2.5
von 5
4
Bewertungen
CHICODYC
26/10/2017
España
LIGEROS Y FUNCIONALES
Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth® verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth® verfasst
Desgabe
29/07/2018
France
Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille
Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst
Freddie95
15/09/2019
United Kingdom
Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month
Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.
Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones verfasst
Diese Bewertung wurde für SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones verfasst
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