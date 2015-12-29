Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
SHB3185BK/00
Dynamische und satte Bässe kabellos
Der kabellose Philips Kopfhörer SHB3185 mit Bluetooth ermöglicht die einfache NFC-Kopplung mit einer Berührung. Von DJ-Kopfhörern inspiriertes Design und für aufstrebende Künstler entwickelt. Genießen Sie dank tragbarem und zusammenklappbarem Design stundenlang Musik, oder nehmen Sie ganz bequem Anrufe an.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Atmungsaktive Ohrpolster
Weiche, atmungsaktive Ohrpolster für langen Musikgenuss und Tragekomfort.
Leistungsstarke 32-mm-Treiber für dynamische und kräftige Bässe.
Dank einfacher NFC-Kopplung können Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden – mit nur einem Tastendruck.
3.1
von 5
10
Bewertungen
rodbrown1949
29/12/2015
United Kingdom
Great value / well deigned product
Great value for money, very comfortable to wear, easy to use and pair! Charges from laptop via USB / Mini USB! Works with Smart TV, Android phone and Chromebook! Great stereo sound!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3185BK Bluetooth headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3185BK Bluetooth headset verfasst
FalcoG
27/11/2017
Deutschland
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Ich würde dieses Gerät weiterempfehlen. Gute Qualität.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3185BK Bluetooth-Headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3185BK Bluetooth-Headset verfasst
Ohnenickname
20/06/2016
Deutschland
Toller Klang
Die Kopfhörer sehen sehr gut aus, sie liegen perfekt am Ohr und Kopf an. Sie sind sehr trage leicht und man merkt sie kaum. Das tolle ist, dass man über wie Kopfhörer auch telefonieren kann. Super Verständigung, ohne das Handy die ganze zeit am Ohr haben zu müssen. Akku hält gefühlt ewig! Einziger Nachteil, auf der rechten Seite, befindet sich eine blaue LED Lampe. Die blinkt in Sekunden Takt, Tags über merkt man es kaum, nachts im Bett ist sie unerträglich. Hab was drüber geklebt ;)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3185BK Bluetooth-Headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3185BK Bluetooth-Headset verfasst
Ergebnisse können variieren