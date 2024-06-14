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SH71/50
Dieses Produkt
SH71
Ersatz-Scherköpfe
€ 34,99
Kartusche für Quick Clean Pod
€ 39,99
€ 34,99
€ 34,99
S595/05
S591/05
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S5579/69
S5583/38
S5885/69
S7782/53
SteelPrecision Klingen
Passend für die S7000 serie
Passend für S5000 in eckiger Form
Passend für die 500 Series
Passt nicht auf die S5000 in runder Form
Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidbewegungen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.
Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories
1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.
3.6
von 5
77
Bewertungen
Reiseführer
14/06/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr zufrieden.
Mein Rasierapparat funktioniert nun wieder deutlich effektiver, das Ergebnis meiner Rasur ist nun optimal.
Vorteile
Besseres Ergebnis der Rasur.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Klinki1939
19/04/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Einfach ein klasse Produkt
Hallo zusammen das ist bereits mein 8. Oder 9. Philips Shaver, ich bin ja bereits 84 Jahre alt. Das Produkt ist sehr einfach zu bedienen, tolles Ergebnis, die Reinigung ist sehr einfach
Vorteile
Gutes Rasierergebniss, einfach zu reinigen, praktische Ausstattung
Nachteile
Kein Stecker dabei geht nur über USB, eigentlich gute Idee aber man sollte vielleicht mal alle Anschlüsse wie Handy oder Telefon, Tablett gleich machen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Luwe
13/04/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gute Scherköpfe
Die Scherköpfe gleiten sehr gut über die Haut und sorgen für ein sehr gute und sanfte Rasur, nach ca. 2 Jahren sollten die Scherköpfe ersetzt werden um ein optimales Rasierergebnis zu erzielen. Das Produkt habe ich kostenlos im Rahmen eines Produkttest durch Philips erhalten, meine Bewertung wurde dadurch in keiner Weise beeinflusst.
Vorteile
Sehr schnelle und gründliche Rasur
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bei entsprechenden Einrichtungen