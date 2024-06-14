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SH71Ersatz-Scherköpfe

SH71/50

3.6
| (77) Bewertungen
So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.
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Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für eine optimale Leistung

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

  • SteelPrecision Klingen

  • Passend für die S7000 serie

  • Passend für S5000 in eckiger Form

  • Passend für die 500 Series

  • Passt nicht auf die S5000 in runder Form

Mehr Schneideleistung in jedem Zug

Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidbewegungen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.

Für Rasierer Series 5000, 6000, rechteckige Form, 7000 und 500

Für Rasierer Series 5000, 6000, rechteckige Form, 7000 und 500

Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories

Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

77

Bewertungen

14/06/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr zufrieden.

Mein Rasierapparat funktioniert nun wieder deutlich effektiver, das Ergebnis meiner Rasur ist nun optimal.

Vorteile

Besseres Ergebnis der Rasur.

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

19/04/2023

Deutschland

Deutschland

Einfach ein klasse Produkt

Hallo zusammen das ist bereits mein 8. Oder 9. Philips Shaver, ich bin ja bereits 84 Jahre alt. Das Produkt ist sehr einfach zu bedienen, tolles Ergebnis, die Reinigung ist sehr einfach

Vorteile

Gutes Rasierergebniss, einfach zu reinigen, praktische Ausstattung

Nachteile

Kein Stecker dabei geht nur über USB, eigentlich gute Idee aber man sollte vielleicht mal alle Anschlüsse wie Handy oder Telefon, Tablett gleich machen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

13/04/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Scherköpfe

Die Scherköpfe gleiten sehr gut über die Haut und sorgen für ein sehr gute und sanfte Rasur, nach ca. 2 Jahren sollten die Scherköpfe ersetzt werden um ein optimales Rasierergebnis zu erzielen. Das Produkt habe ich kostenlos im Rahmen eines Produkttest durch Philips erhalten, meine Bewertung wurde dadurch in keiner Weise beeinflusst.

Vorteile

Sehr schnelle und gründliche Rasur

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

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Diese Bewertung wurde für SH71 SH71/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

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