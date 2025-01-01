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    • Gründliche Rasur Gründliche Rasur Gründliche Rasur

      Philips Shaver 500 Series Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer

      S591/05

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen
      2 Auszeichnungen

      Gründliche Rasur

      Die Philips 500 Series mit ihrem kompakten Design wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, auch für unterwegs. Mit unserem tragbaren Rasierer können Sie sich jederzeit und überall pudelwohl fühlen.

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      Philips Shaver 500 Series
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      Philips Shaver 500 Series

      Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Gründliche Rasur

      Auch für unterwegs

      • SteelPrecision Klingen
      • Lift & Cut-Technologie
      • 3D Flex-Scherköpfe
      • Kompaktes Design
      Gründliche Rasur, selbst unterwegs

      Gründliche Rasur, selbst unterwegs

      Unser einzigartiges rotierendes Lift & Cut-Rasiersystem hebt das Haar sanft von der Wurzel, ohne dabei die Haut zu schneiden, für eine gründliche Rasur.

      Effizienz in alle Richtungen

      Effizienz in alle Richtungen

      Unsere um 360° rotierenden SteelPrecision Klingen erfassen Haare, die in verschiedene Richtungen wachsen. 3.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.

      Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

      Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

      Die federnden 3D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in drei Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt und eine angenehme Rasur.

      Kompaktes Design

      Kompaktes Design

      Die kompakte Größe des Rasierers und sein elegantes und trendiges Design sorgen dafür, dass Sie überall stilvoll auffallen.

      Leistungsstark und dennoch leise

      Leistungsstark und dennoch leise

      Ein leistungsstarker Magnetmotor ermöglicht selbst die Rasur dichter Bärte – für eine sanfte und gründliche Rasur auch unterwegs.

      Rostfreier Stahl zum Schutz der Haut

      Rostfreier Stahl zum Schutz der Haut

      Die Klingen unseres Rasierers bestehen aus hypoallergenem Stahl aus Europa, der korrosionsbeständig, hautfreundlich und vor Verunreinigungen schützt.

      Eine angenehme Trocken- oder erfrischende Nassrasur

      Eine angenehme Trocken- oder erfrischende Nassrasur

      Ganz gleich, ob Sie eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur mit Gel oder Schaum bevorzugen – unser Rasierer passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank seiner Wasserbeständigkeit gemäß IPX7 können Sie ihn mühelos unter fließendem Wasser reinigen.

      Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku

      Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku

      Erleben Sie den Komfort eines leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus mit bis zu 40 Minuten Betriebsdauer nach nur einer Stunde Aufladung. Sie benötigen kurzfristig eine Rasur? Schließen Sie das Gerät einfach für 5 Minuten an und Sie erhalten genug Leistung für eine vollständige Rasur.

      Reiseetui zur Aufbewahrung und zum Schutz Ihres Rasierers

      Reiseetui zur Aufbewahrung und zum Schutz Ihres Rasierers

      Sorgen Sie dafür, dass Ihr Rasierer überall sicher aufbewahrt ist. Dieses Reiseetui mit modischem Design bietet mehr als nur Schutz.

      Sorglos reisen

      Sorglos reisen

      Der Magnetverschluss hält den Scherkopf sauber, während die Reisesicherung verhindert, dass sich der Rasierer versehentlich einschaltet, sodass Sie Ihre Reise unbeschwert genießen können.

      Langlebigkeit

      Langlebigkeit

      Bei der Entwicklung unserer Philips Rasierer stehen Präzision und Langlebigkeit im Vordergrund, um eine langanhaltende Leistung zu garantieren. Unsere Rasierer werden strengen Tests unterzogen, um eine gleichbleibende und dauerhafte Leistung sicherzustellen. Genießen Sie einen Rasierer, der Sie über Jahre begleitet.

      Einfaches Aufladen

      Einfaches Aufladen

      Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB-Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Bei Bedarf ist ein Netzteil unter www.philips.com/support erhältlich.

      Technische Daten

      • Zubehör

        Reisen und Aufbewahrung
        Reiseetui

      • Leistung

        Akkulaufzeit
        40 Minuten
        Ladezeit
        • Vollständig geladen in 1 Stunde
        • Schnellladung in 5 Minuten
        Batterietyp
        Li-Ionen
        Automatische Spannungsanpassung
        5 V

      • Design

        Farbe
        Metallic-Schwarz
        Handstück
        Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

      • Service

        Ersatzklinge
        Alle 2 Jahre mit SH71 ersetzen
        Gewährleistung
        2 Jahre

      • Rasierleistung

        Konturenanpassung
        3D Flex-Scherköpfe
        Schersystem
        • SteelPrecision Klingen
        • Lift & Cut-Technologie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Anzeige
        Akkustandsanzeige
        Pflege
        Vollständig abwaschbar
        Nass und trocken
        Nass und trocken einsetzbar

      Badge-D2C

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