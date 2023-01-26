Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttests kostenlos erhalten und mit meinem Einjährigen 2 Wochen lang getestet. Das Fläschchen macht einen hochwertigen und gut verarbeiteten Eindruck. Es ist absolut dicht und lässt sich leicht reinigen. Die Plastikkappe, die man zum Transport aufsetzen kann, sitzt für meinen Geschmack zu fest. Einhändig oder wenn ich z.B. vom Abspülen nasse Hände hatte habe ich sie überhaupt nicht abbekommen. Das ist unpraktisch, aber vielleicht gibt sich das Problem bei längerem Gebrauch von alleine. Die Flasche liegt für einen Erwachsenen gut in der Hand. Mein Baby trinkt inzwischen eigenständig und auch er kann die Flasche selbst halten und herumtragen, wobei hierfür ein minimal kleinerer Durchmesser oder nach Bedarf anzuklemmende Griffe durchaus hilfreich wären. Der Sauger ist sehr weich und symmetrisch, sieht einer Brust wirklich ähnlich. Mein Kind hat ihn sofort akzeptiert. Es gibt auf einer Seite ein Löchlein zum Luftausgleich, das beim Trinken sinnvollerweise nach oben zeigen sollte, aber meinem Empfinden nach schlecht zu sehen ist. Wenn der Kleine seine Flasche selber hält achtet er da natürlich nicht drauf. Wenn der Luftausgleich nicht funktioniert wird der Sauger nach wenigen Zügen quasi nach innen gezogen, klappt um und das Trinken funktioniert nicht mehr, bis man ihn wieder rauszieht. Insgesamt hat mich das Fläschchen überzeugt und das Preis-Leistungs-Verhältnis erscheint mir fair. Ich habe den Sauger durch einen höherer Stufe getauscht und biete die Flasche mit Wasser beim Spielen an, weil er sich so jederzeit selbst bedienen kann und auch beim Herumschleudern nichts daneben geht.