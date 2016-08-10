ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Absolut genaue Temperaturmessung
  • Absolut genaue Temperaturmessung
  • Absolut genaue Temperaturmessung
  • Absolut genaue Temperaturmessung
  • Absolut genaue Temperaturmessung
  • Absolut genaue Temperaturmessung
  • Absolut genaue Temperaturmessung
  • Absolut genaue Temperaturmessung

Eingestellt

Philips AventBad- und Raumthermometer

SCH550/00

3.1
| (128) Bewertungen
Absolut genaue Temperaturmessung
Dieses Digitalthermometer misst die Raum- und Badetemperatur des Babys. Durch sein Design ist es auch ein beliebtes, sicheres Spielzeug für die Badewanne.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schwimmt im Wasser

Absolut genaue Temperaturmessung

Genaues Messen der Bad-/Raumtemperatur

Das digitale Bad- und Raumthermometer macht es Ihnen ganz einfach, die ideale Wasser- oder Raumtemperatur für Ihr Baby zu bestimmen. Am wohlsten wird sich Ihr Baby in Badewasser mit einer Temperatur zwischen 36,5 °C und 38 °C fühlen. Temperaturen von 39 °C oder mehr sind zu heiß, und es besteht Verbrennungsgefahr für Ihr Baby! Bei einer Raumtemperatur von ca. 18° C schlafen Babys am besten.

Entspricht relevanten Sicherheitsnormen

Entspricht relevanten Sicherheitsnormen

Die Produkte, die den Spielzeugnormen entsprechen, wurden intensiv auf Normenkonformität und Sicherheit getestet.

Schwimmt im Wasser

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

128

Bewertungen

10/08/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles 2 in 1-Thermometer

Das Blümchen-Design ist entzückend, vor allem wenn es im Wasser schwimmt! Das Thermometer ist robust und ohne scharfe Kanten o. ä., sodass auch spielen beim Baden kein Problem ist! Aus dem Wasser an die Luft zeigt es relativ rasch die aktuelle Themperatur an!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH550/20 Bad- und Raumthermometer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH550/20 Bad- und Raumthermometer verfasst

15/08/2013

Österreich

Österreich

so macht baden spass

schönes Design, stabil, funktionell, sicher. so macht baden spass!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH550/20 Bad- und Raumthermometer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH550/20 Bad- und Raumthermometer verfasst

15/11/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr schönes Bad-/Raumthermometer

Ich habe dieses Thermometer bestellt, da es mir vom Design her mich sofort angesprochen hat. Ausserdem finde ich es klasse, dass zwei Geräte in einem vereint sind. So habe ich nur eins und nicht zwei einzelne. In der Wanne dient es auch gleich als Spielzeug :-)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH550/20 Bad- und Raumthermometer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH550/20 Bad- und Raumthermometer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 