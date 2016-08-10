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Eingestellt
SCH550/00
Das digitale Bad- und Raumthermometer macht es Ihnen ganz einfach, die ideale Wasser- oder Raumtemperatur für Ihr Baby zu bestimmen. Am wohlsten wird sich Ihr Baby in Badewasser mit einer Temperatur zwischen 36,5 °C und 38 °C fühlen. Temperaturen von 39 °C oder mehr sind zu heiß, und es besteht Verbrennungsgefahr für Ihr Baby! Bei einer Raumtemperatur von ca. 18° C schlafen Babys am besten.
Die Produkte, die den Spielzeugnormen entsprechen, wurden intensiv auf Normenkonformität und Sicherheit getestet.
3.1
von 5
128
Bewertungen
MoPoe
10/08/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles 2 in 1-Thermometer
Das Blümchen-Design ist entzückend, vor allem wenn es im Wasser schwimmt! Das Thermometer ist robust und ohne scharfe Kanten o. ä., sodass auch spielen beim Baden kein Problem ist! Aus dem Wasser an die Luft zeigt es relativ rasch die aktuelle Themperatur an!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCH550/20 Bad- und Raumthermometer verfasst
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phiwi81
15/08/2013
Österreich
so macht baden spass
schönes Design, stabil, funktionell, sicher. so macht baden spass!
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NoWhiteAngel
15/11/2017
Deutschland
Sehr schönes Bad-/Raumthermometer
Ich habe dieses Thermometer bestellt, da es mir vom Design her mich sofort angesprochen hat. Ausserdem finde ich es klasse, dass zwei Geräte in einem vereint sind. So habe ich nur eins und nicht zwei einzelne. In der Wanne dient es auch gleich als Spielzeug :-)
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.