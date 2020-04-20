Ich habe das Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten und Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Das Set wird in einer stabilen kleinen Tasche geliefert, in der alles gut verstaut ist. Die Tasche ist auch ideal für unterwegs geeignet, da sie nicht viel Platz in Anspruch nimmt und in jede Wickeltasche passt. Das Set besteht aus folgenden Produkten: - Digitalthermometer - Nasensauger mit weicher und flexibler Spitze - Fingeraufsatz zur Zahnpflege - Abgerundeter Kamm - Weiche Haarbürste - Abgerundete Schere zur Nagelpflege - Nagelklipser - Drei Nagelpfeilen Also alles, was man braucht, wenn man ein Baby bekommen hat. Die Produkte wirken alle hochwertig und funktionieren so, wie sie sollen. Das Fieberthermometer funktioniert einfach und genau, dadurch das es digital ist. Der Nasensauger ist sehr praktisch, wenn das Baby mal Schnupfen hat. Er ist weich und flexibel und kann dadurch einfach in die Nase eingeführt werden, ohne das Baby zu verletzten. Mit dem Fingeraufsatz zur Zahnpflege, kann man das Zahnfleisch massieren, wenn die ersten Zähnchen kommen. Ich habe es immer im Kühlschrank liegen, dadurch kühlt es gleichzeitig. Der Kamm und die Bürste ist perfekt, um die ersten Locken in Form zu bringen. Der Nagelklipser ist super, um die Fingernägel zu schneiden, ohne das Baby zu verletzen. Für die Fußnägel bevorzuge ich allerdings die Nagelschere. Die Feilen benutzen wir, damit die Nägel nicht so kantig sind, damit sich das Baby nicht selber kratzt. Ich würde es toll finden, wenn es das Set in unterschiedlichen Farben geben würde.