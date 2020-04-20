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Eingestellt

Philips AventBabypflege-Set

SCH400/00

4.6
| (157) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Mein 1. Babypflege-Set
Mit unserem Babypflege-Set SCH400 können Sie Ihr Kleines bestens versorgen. Das kompakte Set umfasst ein genaues, komfortables und schnell messendes Digitalthermometer, einen Nasensauger mit weicher Spitze, eine Fingerzahnbürste, sowie ein Nagel- und Haarpflegeset.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Alle wichtigen Produkte für die Babypflege in einem Set

Mein 1. Babypflege-Set

  • Alle wicht. Produkte für die Babypflege

  • Vollständiges Set

  • Jungen und Mädchen

Digitalthermometer mit professioneller Genauigkeit*

Digitalthermometer mit professioneller Genauigkeit*

Messen Sie die Temperatur Ihres Babys schnell, komfortabel und genau. Das Digitalthermometer bietet professionelle Genauigkeit*, und die flexible Spitze sorgt für zusätzlichen Komfort für Sie und Ihr Baby.

Kompaktes und strukturiertes Set

Dieses strukturierte Set bietet Platz für zusätzliche Babypflegeprodukte, ist aber dennoch kompakt und praktisch, um es mitzunehmen. Ideal für Reisen und das Kinderzimmer.

Nasensauger mit weicher und flexibler Spitze

Nasensauger mit weicher und flexibler Spitze

Der Nasensauger hilft, die Atemwege Ihres Babys zu befreien, damit es sich gut fühlt und besser schlafen kann.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

157

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

20/04/2020

Deutschland

Deutschland

Super für die Erstausstattung

Ich habe mir das set selbst gekauft als unser Zwerg unterwegs war. Bin super zufrieden alles mit bei und in der Case super für unterwegs.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst

18/01/2020

Deutschland

Deutschland

Super Pflegeset

Also ich habe dieses Set in Rahmen eines kostenlosen Produkttest erhalten und kann nur sagen ich bin einfach begeistert. Das Design ist wunderschön und Kindergerecht und die Qualität einwandfrei. Meine kleine hat ganz gespannt zu geguckt was Mama da macht und hat garnicht viel genörgelt wie sonst. Beeindruckt bin ich einfach von der Klingenqualität des knipsers und der Schere ohne viel hin und her ist die Nagelpflege damit ganz einfach selbst mein Mann hat sich mit der abgerundeten Schere mal dran getraut :) Das fieberthermometer haben wir auch getestet und sind auch da von der einfachen Handhabung begeistert. Das fingerhütchen für das Zahnfleisch ist etwas was meiner Tochter sehr gefiel da sich dort die Zähnchen grade durch pressen. Also alles in allem einfach super wie nicht anders zu erwarten. Absolute Kaufempfehlung

Vorteile

Es gibt keine Nachteile das Produkt ist einfach super und hat nur Vorteile

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst

15/01/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt überzeugt voll und ganz

Ich habe das Avent Babypflege-Set von Philips kostenlos zugeschickt bekommen. Ich habe mich dafür entschieden, da ich zum ersten Mal Mami geworden bin und einfach mal testen wollte, was es so für Optionen gibt. Es überzeugt mich wirklich voll und ganz. Die Haarbürste ist sehr hochwertig und weich und total angenehm für mein Baby. Auch das Thermometer funktioniert klasse. Jedes einzelne Produkt aus dem Set ist in Verwendung und ich bin zufrieden!

Vorteile

Alles beisammen was man benötigt, gut für unterwegs

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCH400/00 Babypflege-Set verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. ±0,1 °C zwischen 35 °C und 42 °C bei Raumtemperatur von 22 °C