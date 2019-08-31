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Philips AventSCF821/15 Anti-colic baby bottle

SCF821/15

4.3
| (126) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
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Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

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4.3

von 5

126

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

31/08/2019

Deutschland

Deutschland

absolut empfehlenswert

Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF683/47 Klassik-Babyflasche verfasst

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04/03/2012

Deutschland

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Diese Bewertung wurde für SCF663/17 Klassik-PES-Babyflasche verfasst

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25/01/2012

Deutschland

Deutschland

Schick

Die Flaschen sehen toll aus, aber sie machen einen nicht so stabilen Eindruck, obwohl sie es sind. Was ich nicht so toll finde dass man hier extra Dichtungsringe dabei hat. Wenn man sonst die anderen Flaschen ohne den Ring hat vergisst man den Ring schon mal. Aber sonst gutes Produkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF684/27 Klassik-Babyflasche verfasst

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