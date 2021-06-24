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Eingestellt
1 Flasche
125 ml
Sauger für Neugeborene
ab 0 Monaten
Der Sauger bleibt voll Milch, selbst bei horizontaler Haltung, sodass Ihr Baby in einer natürlicheren, aufrechten Position trinken kann. Dies hilft, Reflux und das Schlucken von Luft zu reduzieren und macht das Stillen angenehmer für Sie und Ihr Kind.
Unser einzigartiges AirFree™ Ventil entfernt die Luft aus dem Sauger, sodass Ihr Baby beim Trinken weniger Luft schluckt. Dies kann Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.
Klinische Studien haben gezeigt, dass die Philips Avent Flasche Koliken und Unwohlsein* reduziert. Wie? Ein Ventil im Sauger verhindert das Entstehen eines Vakuums, während dein Baby trinkt, und sorgt so für ununterbrochenen Nahrungsfluss. Dies kann helfen, Koliken, Blähungen, Erbrechen und Aufstoßen zu reduzieren.
4.6
von 5
121
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
24/06/2021
Deutschland
Angenehmes Füttern
Da unser Kleiner einfach nicht an die Brust wollte mussten wir bei Zeit abpumpen und die Flasche geben. Er ist sehr gierig beim Trinken und hat dadurch sehr viel Luft geschluckt - auf die Folgen muss ich nicht weiter eingehen. Kurz und gut: wir haben uns die Anti-Kolik Flaschen 0+ geholt mit dem Airfree Ventil und sind begeistert!!! Langsames trinken, kein Drama - einfach top!!! Wir bleiben bei den 0+ Saugern, da er sehr gut zieht und viel Kraft hat und ihn der 0+ Sauger somit etwas mehr anstrengt.
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Diese Bewertung wurde für SCF810/14 Anti-colic mit AirFree™-Ventil verfasst
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nadja_testet
24/05/2020
Deutschland
Weniger Luftblässchen, weniger Blähungen
-Wir durften die Philips Avent Anti-colic mit AirFree™-Ventil SCF810/14 testen. - Meine Tochter hat die Philips Avent Anti-colic mit AirFree™-Ventil SCF810/14 sofort angenommen. Die Flasche ist gut verarbeitet und durch das Ventil waren auch keine Luftbläschen im Sauger, was den Vorteil hat, das sie weniger Luft geschluckt hat, und auch habe ich das Gefühl habe das ihre Blähungen weniger geworden sind.
Vorteile
Weniger Luft und Blähungen, einfache Handhabung
Nachteile
/
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Diese Bewertung wurde für SCF810/14 Anti-colic mit AirFree™-Ventil verfasst
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MrsAlex
05/04/2018
Deutschland
Teil der Aktion
Auslauf-Schutz
Mir gefällt die neue Anti Colic Flasche von Avent sehr gut, da ein Ventil vorhanden ist, was verhindert, dass die lästigen Luftblasen im Sauger entstehen. Daher denke ich, dass mein Baby wirklich weniger Probleme mit Bauchweh hat. Außerdem finde ich super, dass aus dem Sauger die Milch nicht von alleine raustropft.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Mit dem AirFree™ Ventil schluckt Ihr Baby weniger Luft. Der Sauger bleibt voll Milch, auch in der aufrechten Fütterposition. Wenn Ihr Baby weniger Luft schluckt, können Sie verschiedenen Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.
80 % der Mütter bestätigen, dass ihr "Baby weniger Probleme beim Füttern" hatte; in einem Heimtest mit 144 Müttern in den USA im Jahr 2017
Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit herkömmlichen Flaschen gefütterte Babys.
Was sind Koliken und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen, Unwohlsein, Blähungen und Erbrechen.