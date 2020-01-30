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Becher mit flexiblem Strohhalm
300 ml
ab dem 12. Monat
1er-Pack
Selbständiges Trinken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. Wir unterstützen Kinder auf ihrem Weg zum selbstständigen Trinken, sodass der Übergang vom Stillen oder der Flasche zu einer offenen Tasse einfach gestaltet wird. Wir arbeiten mit medizinischen Fachkräften zusammen und haben unsere verschiedenen Lösungen mit Saugern, weichen und harten Trinkschnäbeln, Strohhalmen und Bechern zum Trinken am gesamten Rand so entwickelt, dass sie sich der Entwicklung deines Kindes anpassen und die neuentwickelten motorischen und Trinkfähigkeiten unterstützen. Bei der Entwicklung unserer erstklassigen und natürlich BPA-freien Lösungen stehen Komfort und Hygiene an erster Stelle.
Der 300-ml-Becher hat die perfekte Größe, um Ihr Kind den ganzen Tag und während Aktivitäten mit Flüssigkeit zu versorgen. Der aufklappbare Deckel hält den Strohhalm unterwegs hygienisch sauber. Dank der ergonomischen Form und rutschfesten Oberfläche ist er für kleine Hände leicht zu greifen, damit Ihr Kind bequem selbstständiges Trinken erlernen kann.
Der untere Teil des Strohhalms flexibel, sodass er die Flüssigkeit leicht erreicht und eine natürliche Trinkposition unterstützt.
4.1
von 5
279
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Stefan1718
30/01/2020
Österreich
Teil der Aktion
Das Produkt ist hervorragend.
Der Avent Strohhalmbecher ist perfekt für Kleinkinder. Unsere kleine hat den Becher bereits für dich entdeckt und das mit 9 Monaten. Das hervorragende an dem Produkt ist, dass es nicht tropft und man kann es ohne bedenken in die Tasche legen. Würde es jedem weiterempfehlen.
Vorteile
Kein Tropfen, sicherer Verschluss
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF798/02 Strohhalmbecher verfasst
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Volcom89
03/01/2020
Österreich
Teil der Aktion
Trinken bis zum letzten Tropfen
Als Produktester durfte ich den Strohalmbecher von Philips testen und war sehr zufrieden. Durch den langen Strohalm und dessen Form im inneren des Bechers erreichte man sogar den letzten Tropfen. Außerdem sieht der Becher sehr gut aus.
Vorteile
Becher ist 100% dicht
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Aja1111
19/12/2019
Österreich
Super Trinkflasche
Der Becher ist rundum gut und hochwertig verarbeitet, was man von Avent Produkten eigentlich gewohnt ist. Wir haben den Becher für unsere 20 Monate alte Tochter in Gebrauch und sie hat ihn gerne in Verwendung. Die Füllmenge von 300 ml ist sehr angenehm da viele Trinkflaschen, die wir haben, meistens bei 250 ml enden. Sie kann den Becher aber gut mit 2 Händen halten und trinken,. Ich habe auch das Gefühl, dass sie genug Flüssigkeit raus bekommt, da der Strohhalm recht großzügig ist.(war bei anderen Flaschen immer ein Problem) Wir haben den Becher jetzt seit ca 4 Wochen in Gebrauch und sind sehr zufrieden damit. Praktisch ist auch der "Deckel", da man diesen nicht verlieren kann(wer kennt nicht die ständigen Suchen nach dem Flaschendeckel) Alles in allem sehr gut verarbeitetes Produkt. Tut was es soll !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF798/02 Strohhalmbecher verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
90 % von 200 US-Kinderzahnärzten bestätigen, dass das Design unseres Strohhalmbechers eine gesunde Dentalentwicklung fördert. 89 % bestätigen, dass das Trinken mit einem Strohhalm die Mundmuskulatur fördert (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016). Entwickelt in Zusammenarbeit mit Logopäden, Zahnärzten, Ergonomen und Hebammen.