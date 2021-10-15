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Eingestellt
SCF797/00
Ersatz-Strohhalmset
Doppelpack
Verwenden Sie ihn für 300 ml Becher mit flexiblem Strohhalm. Verwenden Sie für 200 ml Trinkhalmbecher eine Haushaltsschere, um den Strohhalm 3 cm kürzer zu machen. Überprüfen Sie die Seite der Verpackung für ein einfaches Messen.
Der untere Teil des Strohhalms flexibel, sodass er die Flüssigkeit leicht erreicht und eine natürliche Trinkposition unterstützt.
2.0
von 5
6
Bewertungen
Malla2
15/10/2021
Suomi
Ecological
Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Pillimukit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Pillimukit verfasst
Marther
25/04/2022
Suomi
Straws are too easily bitten through
These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.
Vorteile
Kids love them
Nachteile
Straw breaks too easily
Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Pillimukit verfasst
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Vagners
13/04/2022
Danmark
God og irriterende
God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(
Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Sugerørskopper verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF797/00 Sugerørskopper verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.