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Eingestellt
260 ml
ab dem 12. Monat, mit Trinkhalm
4.4
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
JessyMitMarkJonah2016
01/10/2017
Deutschland
Tolles Produkt
Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher verfasst
Knovoa
07/02/2016
España
Excelente
Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Vasos térmicos con pajita verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Vasos térmicos con pajita verfasst
Alfonso80
30/09/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Pratico e funzionale
Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.