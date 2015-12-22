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  • So ist ihr Trinkhalmbecher immer hygienisch sauber
  • So ist ihr Trinkhalmbecher immer hygienisch sauber
  • So ist ihr Trinkhalmbecher immer hygienisch sauber
  • So ist ihr Trinkhalmbecher immer hygienisch sauber

Eingestellt

Philips AventStrohhalmbecher

SCF764/00

4.7
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
So ist ihr Trinkhalmbecher immer hygienisch sauber
Das Philips Avent Ersatz-Trinkhalmset SCF764/00 umfasst zwei austauschbare Trinkhalme und eine Reinigungsbürste. Damit können Sie den Trinkhalm im Becher jederzeit sauber und hygienisch halten und jederzeit einsetzen.
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ersatz-Silikontrinkhalme mit Reinigungsbürste

So ist ihr Trinkhalmbecher immer hygienisch sauber

  • Ersatz-Trinkhalmsets

  • Mit Bürste

Inklusive 2 Ersatz-Trinkhalmsets und einer Reinigungsbürste

Für 260 ml-Trinkhalmbecher

Bürste für einfache Reinigung des Trinkhalms

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Tazze con cannuccia verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Tazze con cannuccia verfasst

02/09/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Tazze con cannuccia verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Tazze con cannuccia verfasst

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Voor bekers met rietje verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Voor bekers met rietje verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 