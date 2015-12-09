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Eingestellt
SCF755/07
Trinken ohne Tropfen
340 ml
Ab dem 18. Monat
Kein Kleckern! Das neue zum Patent angemeldete Ventil stellt sicher, dass Flüssigkeit nur beim Trinken entweicht.
Entfernen Sie einfach das Ventil, und aus dem Schnabelbecher wird ein Becher für reguläres Trinken.
Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.
2.3
von 5
41
Bewertungen
JaninaL
09/12/2015
Deutschland
Endlich ein Becher der NICHT tropft
Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel verfasst
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jessy
05/02/2015
Deutschland
tropft nicht
Es tropft tatsächlich gar nicht. Das Ventil mache ich immer direkt nach der Reinigung rein und so ist noch nie was ausgelaufen. Sollte mein kleiner wieder einmal auf die Idee kommen, den Trinkbecher im hohen Bogen auf den Boden zu werfen finde ich dann doch 2-3 tropfen :-) ein wirklich tolles Produkt aus dem mein kleiner ohne Probleme sofort und gerne getrunken hat.
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Diese Bewertung wurde für SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel verfasst
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Sabrina91
05/01/2023
Portugal
Copo é excelente
Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.
Vorteile
Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio
Nachteile
Não é fácil de encontrar para comprar
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Diese Bewertung wurde für SCF755/05 Copo com bico verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.