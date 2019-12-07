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  • Trinken ohne Tropfen
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Eingestellt

Philips AventBecher mit Trinkschnabel

SCF751/03

3
| (192) Bewertungen
Trinken ohne Tropfen
Der neue BPA-freie Philips Avent Schnabelbecher ist mit einem zum Patent angemeldeten Ventil ausgestattet, das ein Auslaufen verhindert. Der weiche Trinkschnabel und die Griffe ermöglichen Ihrem Kind ein einfaches Trinken. Einfach für Ihr Kind, praktisch für Sie.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

Trinken ohne Tropfen

  • Trinken ohne Tropfen

  • 200 ml

  • ab dem 6. Monat

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

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Weniger Neigen des Kopfes dank abgewinkeltem Trinkschnabel

Weniger Neigen des Kopfes dank abgewinkeltem Trinkschnabel

Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach hinten neigen müssen.

Dieser Becher besteht aus BPA-freien Materialien.

Dieser Becher besteht aus BPA-freien Materialien.

Dieser Philips Avent Becher besteht aus BPA-freien Materialien.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

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3.0

von 5

192

Bewertungen

07/12/2019

Deutschland

Deutschland

Läuft nicht aus, erfüllt seinen Zweck

Wir haben den Trinklernbecher für unsere Maus benutzt,wie haben etwas gesucht was nicht ausläuft,wenn man damit spielt. Wir haben ihm gerne benutzt und werden es auch beim 2ten Kind benutzen.

Vorteile

Läuft nicht aus

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Diese Bewertung wurde für SCF751/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF751/07 Becher mit Trinkschnabel verfasst

01/11/2017

Deutschland

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Nix zu meckern

Mein Sohn, hat diesen Becher, seit er 5 Monate alt ist. Und kommt super damit klar. Tropft nicht, leichter Saugwiderstand. Nur der Schnabel verfärbt sich etwas schnell. Bei Kontakt mit z.B Karottenbrei. Aber gut, das ist ziemlich normal.

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Diese Bewertung wurde für SCF751/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst

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17/12/2014

United Kingdom

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Diese Bewertung wurde für SCF751/13 Spout Cup verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 