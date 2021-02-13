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  • Trinken ohne Tropfen
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Eingestellt

Philips AventBecher mit Trinkschnabel

SCF746/03

2.5
| (4) Bewertungen
Trinken ohne Tropfen
Der BPA-freie Philips Avent Schnabelbecher verfügt über einen weichen Silikonschnabel, der auslaufsicheres Trinken gewährleistet. Zusammen mit den weichen Griffen kann Ihr Kind lernen, selbstständig zu trinken. Einfach für Ihr Kind, praktisch für Sie.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

Trinken ohne Tropfen

  • Trinken ohne Tropfen

  • 200 ml

  • ab dem 6. Monat

Integriertes Ventil für auslaufsicheres Trinken

Weiche Lerngriffe für kleine Hände

Weiche Lerngriffe für kleine Hände

Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind speziell für kleine Hände geformt und sind darüber hinaus dank Gummimaterial rutschfest.

Dieser Becher besteht aus BPA-freien Materialien.

Dieser Becher besteht aus BPA-freien Materialien.

Dieser Philips Avent Becher besteht aus BPA-freien Materialien.

Technische Daten

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2.5

von 5

4

Bewertungen

5
3
1

13/02/2021

France

France

Tasse à bec souple

J'adore cette tasse, assez grande et facile à manipuler par le bébé ! S'adapte bien à une tétine de biberon avent naturel. A voir dans le temps...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF746/02 Tasse à bec verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF746/02 Tasse à bec verfasst

18/07/2020

Deutschland

Deutschland

Niedliches Design aber nicht tropfsicher

Wir haben den Becher aufgrund des abgewinkelten Schnabels gekauft, sodass unser Baby den Kopf nicht so weit in den Nacken werfen musste, um zu lernen, wie es funktioniert. Das Design ist sehr niedlich, die Funktionalität unterirdisch. Der Becher tropft, sowohl aus dem Schnabel, als auch dem Luftloch. Leider hält auch der Deckel nicht, er sitzt nur leicht auf und hält andauernd ab. Wir haben dadurch schon einige Male alles geflutet. Es gibt definitiv bessere Produkte am Markt. Schade ums Geld.

Diese Bewertung wurde für SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst

25/06/2020

Deutschland

Deutschland

Becher tropft

Becher tropft aus dem Trinkschnabel auch der Deckel geht sehr leicht ab, sogar im Kinderwagen löst sich der Deckel vom Becher

Vorteile

Design

Diese Bewertung wurde für SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 