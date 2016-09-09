Ich kann mich meinen Vorredner nicht anschließen. Ich stille und gebe meinem Baby zusätzlich noch was zum trinken. Er hat gleich den Sauger angenommen. Ich habe lange nach den richtigen Flaschen gesucht und ich bin froh, dass die Adapterringe bei den Naturflaschen nicht mehr dabei sind. Die neue Sauger schauen nicht nur gut aus, für meinem Kind macht es kein Unterschied ob Brust oder Flasche. Für mich ein weiteres dickes Plus, dass nur dann Flüssigkeit raus kommt, wenn mein Baby am Sauger zieht. Was mir bei Avent-Flaschen auch sehr gut gefällt, ist dass der Deckel vor dem Auslaufen schützt. Man braucht nicht extra, so eine Schließplatte wie bei Nuk. Das macht das trinken einfacher, da man nicht immer die ganze Flasche aufschrauben muss. Hat man den Dreh erst mal raus, wie der Sauger eingesetzt wird, sind die Avent-Flaschen sehr gut. Für uns gibt es keine anderen Flaschen.