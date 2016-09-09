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Eingestellt
SCF656/27
Naturnah-Sauger
Für dickflüssige Nahrung
ab dem 6. Monat
Dieser Sauger besteht aus Silikon – einem BPA-freien Material (gemäß EU-Richtlinie 2011/8/EU)
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
Wir empfehlen die Verwendung der Natural-Flaschen nur mit den Natural-Saugern.
Auszeichnungen
2.9
von 5
31
Bewertungen
yavitari
09/09/2016
Deutschland
Bin super zufrieden
Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF656/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF656/27 Natural-Sauger verfasst
Papa2013
14/04/2014
Deutschland
So sollen Neuerungen sein!
Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF654/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF654/27 Natural-Sauger verfasst
Guitarero82
14/04/2014
Deutschland
So sollen Neuerungen sein!
Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF654/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011