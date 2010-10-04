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Eingestellt
SCF635/27
Klassik-Sauger
Sauger mit variablem Nahrungsfluss
ab dem 3. Monat
Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.
Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *
Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.
2.8
von 5
45
Bewertungen
superbiker0815
04/10/2010
Deutschland
Variflo Sauger
Konnte noch nicht eingesetzt werden da Apatamil AR für diesen Sauger zu dünnflüssig war (4 Monate altes Kind).
Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Anti-colic Sauger verfasst
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Kat1977
05/03/2012
United Kingdom
Great for thicker liquids
This is great for thicker liquids, not regular formula I guess.
Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Anti-colic teat verfasst
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monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF635/27 Anti-colic teat verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.
Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011