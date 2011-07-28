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Eingestellt

Philips AventBecher für Kleinkinder

SCF608/01

5

| (1) Bewertung

Hygiene unterwegs

Das Trinkenlernen ist mit den Philips Avent Bechern für Kleinkinder nun besonders einfach. Der aufklappbare Deckel sorgt für einen immer sauberen Trinkschnabel, sogar unterwegs. Die Becher sind erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln oder Werfen. Dabei ist das Trinken daraus ganz einfach.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Leicht tropffrei trinken

Hygiene unterwegs

  • 260 ml

  • Trinkschnabel (12m+)

  • Mit Griffen

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Aus Hygienegründen kann der gesamte Becher sterilisiert werden

Aus Hygienegründen kann der gesamte Becher sterilisiert werden

Technische Daten

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Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

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3
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1

28/07/2011

France

France

Diese Bewertung wurde für SCF608/06 Tasse décorée fille verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF608/06 Tasse décorée fille verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 