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Eingestellt
Hygiene unterwegs
Das Trinkenlernen ist mit den Philips Avent Bechern für Kleinkinder nun besonders einfach. Der aufklappbare Deckel sorgt für einen immer sauberen Trinkschnabel, sogar unterwegs. Die Becher sind erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln oder Werfen. Dabei ist das Trinken daraus ganz einfach.
260 ml
Harter Trinkschnabel ab 12 Monate
Mit Griffen
Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.
Messskala am Becher für eine einfache Zubereitung des Getränks für Ihr Kind
Beißfester Trinkschnabel, mit dem Ihr Kind sicher aus dem Becher trinken kann; ideal für zahnende Babys
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF602/01 Pikkulasten mukit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF602/01 Pikkulasten mukit verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.