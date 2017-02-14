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Eingestellt

Philips AventBecher für Kleinkinder

SCF602/12

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Hygiene unterwegs

Das Trinkenlernen ist mit den Philips Avent Bechern für Kleinkinder nun besonders einfach. Der aufklappbare Deckel sorgt für einen immer sauberen Trinkschnabel, sogar unterwegs. Die Becher sind erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln oder Werfen. Dabei ist das Trinken daraus ganz einfach.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Leicht tropffrei trinken

Hygiene unterwegs

  • 260 ml

  • Harter Trinkschnabel ab 12 Monate

  • Mit Griffen

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Tropffreier Trinkschnabel mit patentiertem Ventil

Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.

Messskala am Becher

Messskala am Becher

Messskala am Becher für eine einfache Zubereitung des Getränks für Ihr Kind

Harter Trinkschnabel ab 12 Monate

Harter Trinkschnabel ab 12 Monate

Beißfester Trinkschnabel, mit dem Ihr Kind sicher aus dem Becher trinken kann; ideal für zahnende Babys

Technische Daten

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF602/01 Pikkulasten mukit verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF602/01 Pikkulasten mukit verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 