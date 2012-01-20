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Eingestellt
SCF600/12
200 ml
Weicher Trinkschnabel (6m+)
Mit Griffen
Das patentierte Ventil der Philips Avent Trinkbecher kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.
Der weiche, flexible Trinkschnabel ist ideal für den Übergang von Brust oder Flasche zum Becher
Die Griffe sind speziell geformt, sodass Ihr Kind sie bequem greifen kann. Die Griffe können ganz einfach auf den Becher aufgesetzt werden. Sie können den Becher allerdings auch ohne Griffe verwenden.
1.7
von 5
6
Bewertungen
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF600/12 Beker voor peuters verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Diese Bewertung wurde für SCF600/12 Beker voor peuters verfasst
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Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.