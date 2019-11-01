Die intelligente Temperaturregelung wählt den idealen Erwärmmodus

Stellen Sie die Milchmenge ein, drücken Sie die Starttaste, und lassen Sie den Smart Temperature Control Sensor den Rest für Sie übernehmen. Die Funktion erkennt die Anfangstemperatur der Milch und erwärmt sie schnell auf die richtige Temperatur, die anschließend bis zu 60 Minuten lang gehalten wird.