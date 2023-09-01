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Eingestellt
Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen
Wärmt schnell auf
Sanftes Auftauen
Warmhaltefunktion
Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.
Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.
Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.
4.1
von 5
165
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Sngdxx
01/09/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Produkt - sehr schnelles Erwärmen der Milch
Im Rahmen eines Produkttests wurde mir der Milcherwärmer kostenfrei zugesendet. Vorab kann ich sagen, dass ich das Produkt definitiv weiterempfehlen kann! Es handelt sich um einen Erwärmer ohne viel Schnickschnack. Er ist einfach gehalten und dementsprechend sehr leicht in der Bedienung. Es gibt ein Drehrädchen mit dem sich die gewünschte Anwendung einstellen lässt. Die Milch wird sehr schnell und wirklich gleichzeitig erwärmt, was für die kleinen Mäuse besonders wichtig ist. Man muss nur darauf achten, dass man nach einer gewissen Zeit herausnimmt, weil es keinen Ton gibt, der das Ende signalisiert. Das Produkt ist sehr leicht zu reinigen, da es nur aus einem einzigen Gegenstand besteht. Die Qualität des Produkts ist wie erwartet hochwertig. Ich würde diesen Erwärmer nicht mehr missen wollen! Klare Kaufempfehlung.
Vorteile
Schnelles Erwärmen, schlichtes Design, einfache Handhabung, leichte Reinigung
Nachteile
Kein Ton wenn Milch fertig erwärmt ist
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst
McMed
29/08/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Flaschenwärmer mit tollen Funktionen
Ich nutze den Flaschenwärmer in Kombination mit Philips Avent Flaschen in verschiedenen Größen. Das Gerät hat verschiedene Einstellmöglichkeiten, vom Erwärmen unterschiedlicher Mengen, zum Warmhalten und nicht zuletzt der genialen Ergänzung des Auftauens gefrorener Flüssigkeiten. Durch letzteres kann eben auch eingefrorene Muttermilch unkompliziert aufgetaut werden. Zu erwähnen ist hierbei, dass diese Einstellung die Milch nicht zusätzlich erwärmt, sondern nur auftaut. Das Erwärmen erfolgt erst nach manueller Umstellung. Die Bedienung des Gerätes ist herrlich simpel. Die Flasche hineinstellen, Wasser bis zur Höhe der Flüssigkeit in der Flasche von oben in das Gerät füllen und die gewünschte Einstellung wählen. Je nach gewünschter Temperatur und Menge dauert der Prozess ca. 2-6 Minuten. Das Gerät hat jedoch keinen Temperaturfühler, von daher sollte man die Zeit im Blick behalten, da die Milch sonst zu heiß werden kann. Ich hab mir einfach eine magnetische Stoppuhr an die Dunstabzugshaube gesteckt und diese auf drei Minuten gestellt. Im Anschluss wird das Wasser aus dem Gerät geschüttet und trocken getupft. Die kleinen Maße des Gerätes lassen dieses auch problemlos überall mit hin nehmen. Einzig eine Steckdose wird benötigt. Für mich im Alltag eine große Erleichterung, da ich gekühlte Muttermilch ohne viel Aufwand erwärmen kann.
Vorteile
Vielfältige Einstellmöglichkeiten, kompaktes Gerät, leichte Reinigung
Nachteile
Kein Temperaturfühler
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Smvasina
26/08/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Toll!
Der Philips Flaschenwärmer hat sich als äußerst nützliches Baby-Accessoire erwiesen. Er erwärmt die Fläschchen schnell und gleichmäßig, was besonders in stressigen Momenten sehr hilfreich ist. Die intuitive Bedienung und die klare Anzeige machen ihn benutzerfreundlich, selbst wenn man wenig Zeit hat. Zudem überzeugt die kompakte Größe, die ihn ideal für unterwegs macht. Alles in allem ein zuverlässiger und praktischer Helfer für Eltern.
Vorteile
Ergonomisch
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF355/09 Schneller Flaschenwärmer verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Für 150 ml Milch mit einer Temperatur von 22 °C in einer Philips Natural-Flasche für 260 ml
Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.