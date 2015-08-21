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  • Praktisches und effizientes Sterilisieren
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Eingestellt

Philips AventElektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator

SCF284/01

3.7
| (249) Bewertungen
Praktisches und effizientes Sterilisieren
Durch die anpassbare Größe benötigt der elektrische Philips Avent 3-in-1-Dampfsterilisator wenig Platz in der Küche. Dennoch passen die Artikel, die Sie sterilisieren möchten, perfekt hinein – unabhängig davon, ob es sich um kleine Artikel handelt oder ob das Gerät voll beladen ist.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Flexibles, einfaches Beladen

Praktisches und effizientes Sterilisieren

  • Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab

  • Sterilisiert in 6 Minuten

  • Fasst 6 Philips Avent Flaschen

  • Anpassbares 3-in-1-Design

3-in-1-Sterilisator mit modularem Design

3-in-1-Sterilisator mit modularem Design

Das einzigartige modulare Design dieses Sterilisators bietet dir ein flexibles Fassungsvermögen für Flaschen und Zubehör und ermöglicht dir deren einfache Organisation. Das Be- und Entladen ist komfortabel, und das Gerät verbraucht nur wenig Platz in der Küche.

Natürliche Dampfsterilisation tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab.

Natürliche Dampfsterilisation tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab.

Der Sterilisator sterilisiert mit natürlichem Dampf Babyflaschen und andere Produkte und tötet so ohne die Verwendung von Chemikalien 99,9 % aller schädlichen Keime ab. So können Sie sicher sein, dass alle Flaschen und anderen Produkte steril sind.

Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Der Sterilisator hält den Inhalt – Babyflaschen, Milchpumpen etc. – bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

249

Bewertungen

21/08/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Der Sterilisator funktioniert einwandfrei - es gibt 2 Behälter für Flaschen und Schnuller. Sehr hohe Flaschen passen aber nicht in den größten Behälter. Das Produkt lässt sich einwandfrei renigen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Sterilisator!

Ich nutze den Philips Avent Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator SCF285/02 zum sterilisieren von Babyflaschen, Nuckies und Teile der Milchpumpe + Zubehör. Das Gerät ist leicht zu bedienen und sterilisiert in den großen Körben innerhalb von 6 Minuten. Bin sehr zufrieden.

Vorteile

Schnelle Sterilisation!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst

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26/09/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr toller sterilisator

Super schönes Design. Erfüllt seinen zweck. Stellt sich nach der Sterilisation von allein ab, was allein volle Punktzahl verdient hat. Lässt sich super leicht reinigen und entkalken. Schön geräumig. Sehr zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 