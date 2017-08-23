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Eingestellt
Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab
Sterilisiert in 2 Minuten
Fasst 4 Philips Avent Flaschen
Passt in die meisten Mikrowellengeräte
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator kann verwendet werden, um Babyflaschen und andere Produkte in nur 2 Minuten zu sterilisieren und 99,9% an Keimen und Bakterien zu beseitigen. Die genaue Zyklusdauer hängt natürlich von der Wattleistung Ihrer Mikrowelle ab. 2 Minuten bei 1200 - 1850 W, 4 Min. bei 850 - 1100 W, 6 Min. bei 500 - 800 W.
Der Mikrowellen-Dampfsterilisator tötet nachweislich 99,9% der Keime und Bakterien ab.
Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.
4.8
von 5
44
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
anatomy
23/08/2017
Österreich
total zufrieden
Ich habe dieses Produkt ausführlich bei 2 Kindern getestet. Passt perfekt in meine Mikrowelle mit Drehteller und auch in die anderen Mikrowellen, die wir z.B. in der Ferienwohnung gehabt haben. Nach 5 Jahren funktioniert er immer noch einwandfrei!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Julemma
16/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wir lieben das Produkt!
Der Dampfsterilisator ist super in der Anwendung. Einfach zu bedienen & platzsparend. Ich würde die Wahl jeder Zeit wieder treffen. Alle Flaschen und Schnuller waren fix wieder einsatzbereit. :)
Vorteile
Platzsparend, einfach zu bedienen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst
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Odoro
06/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr geräumig
Bietet viel Platz ist einfach in der Handhabung!! Wird aussen nicht dolle heiß beim verwenden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.