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  • Schnelle Dampfsterilisation in der Mikrowelle
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Eingestellt

Philips AventMikrowellen-Dampfsterilisator

SCF282

4.8
| (44) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Schnelle Dampfsterilisation in der Mikrowelle
Der Philips Avent Mikrowellen-Dampfsterilisator ist die perfekte Wahl für schnelles und effizientes Sterilisieren zu Hause oder unterwegs. Bis zu 4 Philips Avent Flaschen oder Produkte können gleichzeitig sterilisiert werden, wobei 99,9 % der Keime in nur 2 Minuten abgetötet werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Für zu Hause oder unterwegs

Schnelle Dampfsterilisation in der Mikrowelle

  • Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab

  • Sterilisiert in 2 Minuten

  • Fasst 4 Philips Avent Flaschen

  • Passt in die meisten Mikrowellengeräte

Mikrowellen-Dampfsterilisator sterilisiert in nur 2 Minuten

Mikrowellen-Dampfsterilisator sterilisiert in nur 2 Minuten

Der Mikrowellen-Dampfsterilisator kann verwendet werden, um Babyflaschen und andere Produkte in nur 2 Minuten zu sterilisieren und 99,9% an Keimen und Bakterien zu beseitigen. Die genaue Zyklusdauer hängt natürlich von der Wattleistung Ihrer Mikrowelle ab. 2 Minuten bei 1200 - 1850 W, 4 Min. bei 850 - 1100 W, 6 Min. bei 500 - 800 W.

Tötet 99,9% der Keime und Bakterien ab

Tötet 99,9% der Keime und Bakterien ab

Der Mikrowellen-Dampfsterilisator tötet nachweislich 99,9% der Keime und Bakterien ab.

Inhalt bis zu 24 Stunden steril

Inhalt bis zu 24 Stunden steril

Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

44

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

23/08/2017

Österreich

Österreich

total zufrieden

Ich habe dieses Produkt ausführlich bei 2 Kindern getestet. Passt perfekt in meine Mikrowelle mit Drehteller und auch in die anderen Mikrowellen, die wir z.B. in der Ferienwohnung gehabt haben. Nach 5 Jahren funktioniert er immer noch einwandfrei!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst

16/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Wir lieben das Produkt!

Der Dampfsterilisator ist super in der Anwendung. Einfach zu bedienen & platzsparend. Ich würde die Wahl jeder Zeit wieder treffen. Alle Flaschen und Schnuller waren fix wieder einsatzbereit. :)

Vorteile

Platzsparend, einfach zu bedienen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst

06/10/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr geräumig

Bietet viel Platz ist einfach in der Handhabung!! Wird aussen nicht dolle heiß beim verwenden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 