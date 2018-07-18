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  • Beißfester Trinkschnabel für wachsende Zähnchen
  • Beißfester Trinkschnabel für wachsende Zähnchen

Eingestellt

Philips AventWeiche, beißfeste Trinkschnäbel

SCF252/05

2.3
| (7) Bewertungen
Beißfester Trinkschnabel für wachsende Zähnchen
Weiche Schnabelbecher von Philips Avent sind sanft zum Zahnfleisch und trotzdem bissfest, wenn die ersten Zähne kommen. Unser patentiertes Ventil garantiert, dass Flüssigkeit nur beim Trinken herauskommt.
Alle Vorteile anzeigen
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Auslaufsicherer Schnabelbecher

Beißfester Trinkschnabel für wachsende Zähnchen

  • Austausch

  • Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

  • Ab dem 6./9. Monat

Auslaufsicheres Ventil für Trinken ohne Kleckern

Auslaufsicheres Ventil für Trinken ohne Kleckern

Kein Kleckern! Unser neues patentiertes Ventil stellt sicher, dass Flüssigkeit nur beim Trinken entweicht.

Abgewinkelter Trinkschnabel für einfaches Trinken

Abgewinkelter Trinkschnabel für einfaches Trinken

Der abgewinkelte Trinkschnabel hilft Kleinkindern dabei, das Trinken aus einem Becher zu erlernen.

Spülmaschinenfest, leicht zusammenzusetzen und zu reinigen

Spülmaschinenfest, leicht zusammenzusetzen und zu reinigen

Der Philips Avent Trinkschnabel kann ganz einfach zusammengesetzt und zerlegt werden. Alle Teile sind vollständig spülmaschinenfest für mehr Komfort.

Technische Daten

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2.3

von 5

7

Bewertungen

5
3
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18/07/2018

Deutschland

Deutschland

Reinigung durch Auskochen

Da unser Baby grundsätzlich keine Flasche mit Sauger toleriert hat sind wir mit 5 Monaten direkt auf dieses Modell umgestiegen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er damit umgehen konnte und gesaugt anstatt zu kauen, aber seit dem bin ich sehr dankbar, dass ich unterwegs auch mal die Flasche geben kann. Die Reinigung ist wirklich nicht besonders komfortabel, aber durch schlichtes Auskochen werden Essensreste aus dem Sauger entfernt. Liebe Grüße

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Diese Bewertung wurde für SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel verfasst

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22/08/2017

Nederland

Nederland

Stevig en goed drinkbaar

Een fijne (lekvrije) drinkbeker en gelukkig zijn de drinktuiten te vervangen. Dit omdat ze nogal snel verkleuren als je eruit laat drinken tijdens het eten. Sommige voedingsmiddelen hebben invloed. Is grotendeels te voorkomen als je eerst het mondje afdoet. Verder is de drinktuit heel stevig, daar kan je in principe lang mee doen. Daarentegen ook weer niet te lang vanwege de hygiëne. Ik vind het heel fijn dat de drinkbeker/drinktuit in de magnetronsterilisator kan. Ik heb tot nu toe geen slechte drinktuiten gehad die alleen maar lucht doorlaten en ik heb er inmiddels 4 gehad. Wat ik heb geconstateerd is dat de beker heel goed gekanteld moet zijn om er überhaupt drinken goed uit te krijgen, vooral als die al wat leeg raakt. Misschien ergens ook wel logisch. Het is ook niet duidelijk of het nog iets uitmaakt hoe het drinkventiel zit. Soms hoor ik wel wat lucht als mijn dochtertje drinkt. Alsof die dan misschien net niet goed zit? De beker is zeer stevig. Is al veel op de grond gevallen. Niet beschadigd. De drinktuit heeft ook al een scherp net doorgekomen tandje onbeschadigd doorstaan, want ze gebruikt 'm soms als bijtring tussen de slokken door. ;)

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Diese Bewertung wurde für SCF252 Zachte drinktuiten verfasst

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24/09/2016

France

France

Zéro fuite, mais attention au nettoyage du bec

Très bon produit, aucune fuite malgré toutes les tentatives d'un bébé inventif. Attention toutefois au nettoyage et au séchage du bec qui a tendance à noircir. Dommage que le prix de la tétine de rechange (avec les frais de port) soit plus élevé qu'une tasse neuve!!!

Diese Bewertung wurde für SCF252 Becs souples verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 