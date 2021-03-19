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  • Fördert das natürliche Saugen und die Bindung zu Ihrem Kind
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Eingestellt

Philips AventSoothie Schnuller

SCF194/04

4.1
| (21) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Fördert das natürliche Saugen und die Bindung zu Ihrem Kind
Der Philips Avent Soothie Schnuller sorgt für eine noch stärkere Bindung zu Ihrem Kind, denn der einteilige Schnuller fühlt sich ähnlich an wie Ihr Finger. Er ist aus besonders reinem Silikon gefertigt und damit leicht zu reinigen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Flexibles, besonders reines Silikon

Fördert das natürliche Saugen und die Bindung zu Ihrem Kind

  • Einteiliger Schnuller aus Silikon

  • 3 bis 18 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

In Krankenhäusern der USA eingesetzt

In Krankenhäusern der USA eingesetzt

Ärzte vertrauen darauf, Neugeborene damit beruhigen zu können. Soothies werden in den Krankenhäusern der USA eingesetzt.*

Einzigartiges Design, das die Bindung zu Ihrem Baby verstärkt

Einzigartiges Design, das die Bindung zu Ihrem Baby verstärkt

Der Soothie unterscheidet sich von unseren anderen Schnullern. Durch seine einzigartige Form können Sie den Sauger mit zwei Fingern halten und Ihrem Baby beim Saugen helfen, sodass Sie eine enge Bindung zu Ihrem Baby aufbauen.

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

21

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

19/03/2021

Österreich

Österreich

Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt

Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt

Vorteile

Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht

Nachteile

Finde ich keinen

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Diese Bewertung wurde für SCF194/04 Soothie Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)

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Diese Bewertung wurde für SCF194/04 Soothie Schnuller verfasst

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28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Soothie

Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.

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Diese Bewertung wurde für SCF194/04 Soothie Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  2. Die weltweit führende Schnullermarke

  3. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  4. Der Soothie ist genau so geformt wie der Schnuller und ist aus dem gleichen Material hergestellt wie das Modell aus den USA. Nur das Schnullerschild ist anders geformt.