Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Beruhigung mit frischer Luft
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Haut muss Atmen, insbesondere die Haut Ihres Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.
Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.
4.6
von 5
17
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Babo2312
17/06/2014
Deutschland
Ein Schnuller, der hält, was er verspricht
Zur Geburt bekommt man die verschiedensten Schnuller geschenkt, von jeder erdenklichen Marke mindestens zwei Stück.. Wir haben alle ausprobiert und uns dann für die von avent entschieden.. Bei anderen Saugern hatte mein Kind einen Abdruck um den Mund herum und war teilweise rot .. Bei den Schnullern von avent passiert dies nicht.. Und was ich besonders toll finde ist, dass man den Schnuller nicht falsch herum in den Mund stecken kann, das ist besonders nachts toll, wenn man selbst im Halbschlaf ist und da mein Sohn sich den Schnuller mittlerweile selbst aus dem Mund zieht und wieder rein steckt, steckt er ihn auch immer richtig herum rein. Der Schnuller wird nicht porös und es lösen sich keine Teile, das Design ist toll und auch die leuchtenden Schnuller für nachts benutzen wir. Ich werde keine anderen Schnuller mehr testen, da dieser einfach einzigartig ist und mein Sohn super damit zurecht kommt. Ich finde übrigens nicht, dass er der Brustwarze nachempfunden ist, das ist allerdings kein Schnuller meiner Meinung nach. Die Brustwarze ist Brustwarze und der Schnuller eben Schnuller.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow Schnuller verfasst
Mamas123
10/10/2012
Deutschland
Super Form ,die Babys nehmen diesen am aller liebsten!!!
Die form des Schnullers ist der Brustwarze sehr gut nach empfunden und der Rest passt sich dem Mund gut an . Es spielt keine Rolle wierum er benutzt wird, es ist genügent freiraum für die Nase da. Das Baby wird sofort Ruhig und Ausgelassen. Wenn man die Nuckel bestellt kann man keine Farbe auswählen ( Schlecht wenn mein Junge ein Rosa und Lila Sauger bekommt).
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF180/23 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF180/23 Freeflow Schnuller verfasst
Grandparent1
19/04/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow soothers verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow soothers verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012
Hersteller des Jahres 2014