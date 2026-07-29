Mein Baby hat den Schnuller toll angenommen. Ich bin froh, dass ich jetzt noch ein hilfreiches Mittel an die Hand bekommen habe wenn mein Baby wieder einmal schreit und ich nicht mehr weiter weiß was ich sonst noch tun könnte. Jetzt habe ich noch den SOOTHIE Schnuller zur Beruhigung und ich war in den vergangenen Wochen schon oft glücklich darüber denn in 90% der Fälle konnte er mein Neugeborenes wirklich beruhigen. Ich lege meinen kleinen warmen Finger in die Öffnung und bewege ihn ganz sanft. Ich gebe den Schnuller nicht den kompletten Tag über, sondern setze ihn nur ein wenn ich eine beruhigende Wirkung erzielen möchte. Etwa 2/3 des Tages erhält meine Kleine den Schnuller. Wenn sie sehr unruhig ist dann nutze ich zusätzlich noch die Fingeröffnung zur Beruhigung. Ich finde es sehr beruhigend, dass es aus einem Stück hochwertigen medizinischen Silikon besteht. So kann ich sicher sein, dass sich bei der Reinigung keine Wassereinschlüsse darin bilden die Bakterien verursachen. Zudem ist das Aufbewahrungs-Etui zeitgleich als Sterilisations-Etui nutzbar. Eine wirklich tolle und praktische Lösung für alle die kein extra Sterilisationsgerät Zuhause haben. Einfach etwas Wasser ins Etui hineingeben und ab in die Mikrowelle - schon ist der SOOTHIE ultra rein! Auch hierbei finde ich es ausgezeichnet, dass er aus medizinischen Silikon hergestellt wurde. Ich traue diesem Silikon mehr zu als herkömmlichen Silikon-Schnullern. Es gibt nichts schrecklicheres für Eltern, als wenn das Baby schreit und nichts hilft. Durch den Soothie Schnuller habe ich jetzt noch ein weiteres Hilfsmittel an die Hand bekommen, dass ich ausprobieren kann. Jede Mutter kann es nachempfinden welche Last von einem abfällt wenn das Baby endlich beruhigt ist. Daher finde ich, dass jeder zur Baby-Standardausstattung auch einen Soothie Zuhause haben sollte. Ich kann den SOOTHIE ganz klar weiterempfehlen.