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Eingestellt
1 Flasche
120 ml
Sauger für Neugeborene
ab 0 Monaten
Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.
4.6
von 5
51
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
sylva2010
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Tolle Flasche
Die SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas liegt gut in der Hand. Mein Kind hat sie direkt gerne angenommen. Die Reinigung ist unkompliziert. Durch die Markierungen lässt sich die Milch sehr genau nach Anweisungen zubereiten. Die Flasche ist bestens zum zufüttern , neben dem stillen geeignet.
Vorteile
Größe, leicht zu Reinigen, Sauger
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Madlin92
15/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr leicht zu reinigen
Ich hatte bei meiner ersten Tochter auch schon die Avent flaschen . Sie sind sehr leicht zu reinigen und die glas version punktet nochmals da es nach zu offtem wachen nicht verfärbt. Ich kann die nur empfehlen .
Vorteile
Leichte Reinigung, handlich
Nachteile
Die großen Flaschen sind oftmals schwer und gehen leicht kaputt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Berlin90
10/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Avent Natural
Ich durfte im Zuge des Produktestes ein Avent Natural Glas mit dem neuen Saugeraufsatz testen. Ich war mit dieses Testprodukt sehr zufrieden. Die Verarbeitung des Material war ohne Beanstandung. Der "Becher" war aus dicken Gas was sehr gut und der Gand liegt und sich ganz gut nach dem benutzen reinigen ließ. Die verschieden große Sauger Aufsätze hat unser Baby sehr gut angenommen. Ich kann dieses Produkt sehr empfehlen.
Vorteile
Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes
Nachteile
Relativ schwer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.