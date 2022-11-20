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Eingestellt
2 Stück
Dickflüssige Nahrung
ab dem 6. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Bissfester, weicher Sauger, der die Bedürfnisse wachsender Babys erfüllt.
Die Komfortkissen und Einkerbungen im Sauger sorgen für Flexibilität und verhindern ein Einschlupfen für unterbrechungsfreies Füttern.
4.0
von 5
41
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
JulesElf
20/11/2022
Österreich
Endlich kann mein Kind aus der Flasche trinken
Mein Baby wurde hauptsächlich gestillt. Anfangs haben wir ab und zu Flascherl gegeben die zwischenzeitllich komplett abgelehnt wurden. Für den Übergang zum abstillen, hab ich zahlreiche Sauger/Flascherl ausprobiert. Er verweigert Wasser andere Flüssigkeiten zu trinken als Muttermilch. Jetzt mit 14 Monaten klappt es. Er kann endlich flüssigen Milch-Brei trinken, mit dem Aufsatz klappt es
Vorteile
Dickflüssiger Brei kann leicht getrunken werden,
Nachteile
Ist nicht dicht wenn mans umdreht, aber dafür kann leichter getrunken werden (mit Deckel schon)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Natural-Sauger verfasst
Calca38
01/12/2022
France
Teil der Aktion
Tétine naturelle
Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé
Vorteile
Bon débit, embout ergonomique
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Tétine Natural verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Tétine Natural verfasst
Flokiflo
27/11/2022
France
Teil der Aktion
Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !
J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !
Vorteile
Parfaite pour bébé
Nachteile
Peu compatible avec d'autres marques
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Tétine Natural verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Tétine Natural verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011