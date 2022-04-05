Ich durfte die SCF043/27 Natural-Sauger kostenlos von Avent 2 Wochen lang testen. Meine Tochter ist drei Monate alt und wurde vorher nur gestillt, es kam zu keinen Stillirritationen im Wechsel von Brust und Flasche was ich bemerkenswert finde. Auch hatte sie keine Probleme von Anfang an den Sauger zu akzeptieren. Jedoch war ihr die Fließmenge zu schnell und sie hat sich verschluckt. Nach dem Wechsel auf den kleineren Sauger kam es zu keinem Verschlucken mehr und sie hat sehr zufrieden aus der Flasche getrunken. Wie Philips ja schon schreibt, jedes Baby ist einmalig. Ich denke man muss den optimalen Sauger austesten mit seinem Baby und ich denke auch , dass sie sehr bald verschluckfrei den Sauger 3 benutzen wird. Die Reinigung und Sterilisation ist sehr einfach , und nach 2 Wochen konnte ich keine Verfärbungen oder Abnutzungserscheinungen erkennen. Die Beschriftung der Sauger ist gut zu erkennen und die mitgelieferte Aufbewahrungsbox ist super durchdacht. Rundherum ein durchdachtes Produkt