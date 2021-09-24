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  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
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Eingestellt

Philips AventAnti-colic mit AirFree™ Ventil

SCD809/01

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
Mit dem AirFree™ Ventil schluckt Ihr Baby weniger Luft. Der Sauger bleibt voll Milch, auch in der aufrechten Fütterposition. Wenn Ihr Baby weniger Luft schluckt, können Sie verschiedenen Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Entwickelt, um Koliken, Blähungen und Reflux zu reduzieren*

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

  • 2 Flaschen

  • 125 ml + 260 ml

  • Nahrungsfluss f. Neugeborene + langsam

  • 0m+ & 1m+

Einfaches Füttern in einer aufrechten Position

Einfaches Füttern in einer aufrechten Position

Der Sauger bleibt voll Milch, selbst bei horizontaler Haltung, sodass Ihr Baby in einer natürlicheren, aufrechten Position trinken kann. Dies hilft, Reflux und das Schlucken von Luft zu reduzieren und macht das Stillen angenehmer für Sie und Ihr Kind.

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Unser einzigartiges AirFree™ Ventil entfernt die Luft aus dem Sauger, sodass Ihr Baby beim Trinken weniger Luft schluckt. Dies kann Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.

Das Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken und Unwohlsein*

Das Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken und Unwohlsein*

Klinische Studien haben gezeigt, dass die Philips Avent Flasche Koliken und Unwohlsein* reduziert. Wie? Ein Ventil im Sauger verhindert das Entstehen eines Vakuums, während dein Baby trinkt, und sorgt so für ununterbrochenen Nahrungsfluss. Dies kann helfen, Koliken, Blähungen, Erbrechen und Aufstoßen zu reduzieren.

Technische Daten

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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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24/09/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertige Qualität

Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.

Vorteile

Anti-colic funktion ist super

Nachteile

Es gibt absolut keine Nachteile

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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12/07/2021

Deutschland

Deutschland

Das AirFree Ventil ist großartig

Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.

Vorteile

Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch

Nachteile

Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.

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Diese Bewertung wurde für SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Mit dem AirFree™ Ventil schluckt Ihr Baby weniger Luft. Der Sauger bleibt voll Milch, auch in der aufrechten Fütterposition. Wenn Ihr Baby weniger Luft schluckt, können Sie verschiedenen Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.

  2. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit herkömmlichen Flaschen gefütterte Babys.

  3. Was sind Koliken und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen, Unwohlsein, Blähungen und Erbrechen.