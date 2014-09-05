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Eingestellt
SCD610/00
Kompatibel mit 4 Kameras
Bleiben Sie zu Hause immer mit Ihrem Baby in Verbindung - bis 150 m Reichweite
Sehen Sie Ihr Baby Tag und Nacht. Tagsüber in Farbe und nachts über Infrarot in Schwarzweiß.
Hören Sie Ihr Baby und nicht alles andere. Der Monitor wechselt zwischen 120 Kanälen, um eine Verbindung ohne Störungen zu ermöglichen.
Auszeichnungen
2.8
von 5
125
Bewertungen
anonym
05/09/2014
Österreich
klein und handlich!
Sind sehr zufrieden! Gute Qualität, wie von Avent gewohnt! Haben 2 aktive Kameras in Verwendung und das wechseln zwischen Cam 1 und 2 ist easy!!! Siehe Pro's!!! Verbesserungsbedarf: Gegensprechfunktion ist leider nicht immer reibungslos zu aktivieren - benötigen wir aber zum Glück weniger!! Kamera sollte über Monitor steuerbar/ dreh- bzw schwenkbar sein!!!!!
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bariton1952
06/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...
Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.
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BSchuh
29/05/2015
Deutschland
Super Babyphon
Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.