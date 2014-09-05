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  • Die flexibelste Verbindung zu Ihrem Baby
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Eingestellt

Philips AventDigitales Video-Babyphone

SCD610/00

2.8
| (125) Bewertungen

1 Auszeichnung

Die flexibelste Verbindung zu Ihrem Baby
Unsere digitale Technologie für Babyphones mit Videofunktion ermöglicht es Ihnen, zu jeder Zeit eine sichere und private Verbindung mit Ihrem Baby aufrechtzuerhalten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Tag- und Nachtsicht, überall in Ihrem Zuhause

Die flexibelste Verbindung zu Ihrem Baby

  • Kompatibel mit 4 Kameras

Mindestens 150 m Reichweite

Mindestens 150 m Reichweite

Bleiben Sie zu Hause immer mit Ihrem Baby in Verbindung - bis 150 m Reichweite

6,1 cm (2,4") LCD-Bildschirm mit Tag- und Nachtsicht

6,1 cm (2,4") LCD-Bildschirm mit Tag- und Nachtsicht

Sehen Sie Ihr Baby Tag und Nacht. Tagsüber in Farbe und nachts über Infrarot in Schwarzweiß.

Automatische Kanalwahl

Automatische Kanalwahl

Hören Sie Ihr Baby und nicht alles andere. Der Monitor wechselt zwischen 120 Kanälen, um eine Verbindung ohne Störungen zu ermöglichen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961300

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

125

Bewertungen

05/09/2014

Österreich

Österreich

klein und handlich!

Sind sehr zufrieden! Gute Qualität, wie von Avent gewohnt! Haben 2 aktive Kameras in Verwendung und das wechseln zwischen Cam 1 und 2 ist easy!!! Siehe Pro's!!! Verbesserungsbedarf: Gegensprechfunktion ist leider nicht immer reibungslos zu aktivieren - benötigen wir aber zum Glück weniger!! Kamera sollte über Monitor steuerbar/ dreh- bzw schwenkbar sein!!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD610/00 Digitales Video-Babyphone verfasst

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06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...

Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.

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29/05/2015

Deutschland

Deutschland

Super Babyphon

Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 