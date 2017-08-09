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Eingestellt
SCD580/00
Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Sternenhimmel-Projektion
Gegensprechfunktion u. MP3-Schlaflieder
Vibrationsalarm
Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch die Sternenhimmel-Projektion beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen. Die Sternenhimmel-Projektion kann über die Eltern- oder Babyeinheit aktiviert werden. (Fernbedienung nicht in den USA und Kanada erhältlich).
Beruhigen Sie Ihr Baby sanft mit Ihrem selbst ausgewähltem Lied und einem warmen, besinnlichen Strahlen des Nachtlichts. Durch MP3-Plug and Play können Sie Ihre selbst ausgewählten Titel wiedergeben. Dank Ihrer persönlichen Musik im Kinderzimmer können Sie Ihr Baby schnell in den Schlaf wiegen. (Fernbedienung in den USA und Kanada nicht erhältlich).
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Auszeichnungen
4.0
von 5
120
Bewertungen
Fanitschia
09/08/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Wir haben dieses Babyphone seit Anfang an. Wir sind äußerst zufrieden damit. Es ist sehr Geräuschempfindlich, also jede Bewegung des Kindes wird sehr gut übertragen. Das kann man natürlich auch regulieren. Auch die Musik und der Sternenhimmel freuen unser Kind jeden Abend aufs Neue. Ich kann es wirklich nur weiter empfehlen. Der Preis ist natürlich nicht sehr wenig aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, man wird nicht enttäuscht und es ist ein Verlass darauf.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Petra31
31/08/2016
Österreich
Ein super tolles Produkt
Wir haben das Produkt seit etwa 2 Wochen im Einsatz und sind sehr zufrieden. Würden dieses Produkt nochmal kaufen und empfehlen es weiter.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ASAS
31/03/2016
Österreich
Ich bin sehr zufrieden!
Ich habe das Produkt als Geschenk gekriegt und bin seeehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.