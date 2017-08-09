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Eingestellt

Philips Avent Audio MonitorsDECT-Babyphone

SCD580/00

4
| (120) Bewertungen

1 Auszeichnung

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unser Philips Avent SCD580/00 Babyphone bietet absolute Sicherheit und Komfort für Sie und Ihr Baby – dank der zuverlässigsten Verbindung mit verschiedenen Beruhigungsfunktionen. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sicherheit und Wohlbefinden für Sie und Ihr Baby

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

  • Sternenhimmel-Projektion

  • Gegensprechfunktion u. MP3-Schlaflieder

  • Vibrationsalarm

Beruhigen Sie Ihr Baby mit der Sternenhimmel-Projektion

Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch die Sternenhimmel-Projektion beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen. Die Sternenhimmel-Projektion kann über die Eltern- oder Babyeinheit aktiviert werden. (Fernbedienung nicht in den USA und Kanada erhältlich).

Nachtlicht + MP3-Plug & Play

Beruhigen Sie Ihr Baby sanft mit Ihrem selbst ausgewähltem Lied und einem warmen, besinnlichen Strahlen des Nachtlichts. Durch MP3-Plug and Play können Sie Ihre selbst ausgewählten Titel wiedergeben. Dank Ihrer persönlichen Musik im Kinderzimmer können Sie Ihr Baby schnell in den Schlaf wiegen. (Fernbedienung in den USA und Kanada nicht erhältlich).

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961283

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

120

Bewertungen

09/08/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Wir haben dieses Babyphone seit Anfang an. Wir sind äußerst zufrieden damit. Es ist sehr Geräuschempfindlich, also jede Bewegung des Kindes wird sehr gut übertragen. Das kann man natürlich auch regulieren. Auch die Musik und der Sternenhimmel freuen unser Kind jeden Abend aufs Neue. Ich kann es wirklich nur weiter empfehlen. Der Preis ist natürlich nicht sehr wenig aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, man wird nicht enttäuscht und es ist ein Verlass darauf.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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31/08/2016

Österreich

Österreich

Ein super tolles Produkt

Wir haben das Produkt seit etwa 2 Wochen im Einsatz und sind sehr zufrieden. Würden dieses Produkt nochmal kaufen und empfehlen es weiter.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst

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31/03/2016

Österreich

Österreich

Ich bin sehr zufrieden!

Ich habe das Produkt als Geschenk gekriegt und bin seeehr zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.