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Eingestellt
SCD570/00
Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Nachtlicht und Schlaflieder
Gegensprechfunktion
Vibrationsalarm
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).
4.0
von 5
16
Bewertungen
Katinka
03/07/2014
Deutschland
Genau was wir gesucht haben
Wir haben das Gerät jetzt seit ca. einem Monat in Gebrauch und sind sehr zufrieden. Davor hatten wir ein anderes Babyphone, welches sehr stark gerauscht hat. Dieses rauscht kaum. Die Tonqualität ist prima und zudem wird auch durch ein Leuchten angezeigt, wenn das Baby Geräusche macht. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn man sich in einer lauteren Umgebung befindet. Zudem gibt das Gerät sofort einen Warnton von sich, wenn die Verbindung abreißt.
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Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone verfasst
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maida
02/03/2016
Suisse
das babyphone ist einfach zu empfehlen
Bin super zufrieden :) Das babyhone erfüllt all seine beschreibungen. man kann sich super auf das babyphone verlassen auch beim kleinsten gereusch ist das signal perfekt.
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Will888
02/05/2018
United Kingdom
Reliable, clear, long battery life
An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.
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Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.